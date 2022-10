SV Riedenberg - VfR Sulzthal 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Kevin Lormehs (53.), 1:1 Alexander Unsleber (55.), 2:1 Nils Tong (68.). Gelb-Rot: Niklas Keßler (87., Riedenberg). Bes. Vorkommnis: Florian Dorn (Riedenberg) pariert Handelfmeter von Tim Eckert (88.).

Die Hausherren feierten den ersten Sieg unter der Regie von Charly Storch. "Der Sieg war nicht unverdient, denn insgesamt war der Gegner die bessere Mannschaft", berichtete VfR-Coach Thomas Pfeuffer. Dessen Schützlinge hatten vor der Pause Glück, als ein Schuss von Kilian Markart von der Unterkante der Latte ins Feld zurücksprang, weitere Großchancen waren auf beiden Seiten in einer eher kampfbetonten Auseinandersetzung nicht zu notieren. Dies sollte sich nach der Pause ändern, denn da gingen die Grün-Weißen in Führung, als die VfR-Deckung einen Ball nicht sauber klärte, einen Nachschuss zuließ, der am Elfmeterpunkt und in den Füßen von Kevin Lormehs landete. "Ob der Torschütze dabei im Abseits stand, war aus meiner Sicht schwer zu beurteilen", so Pfeuffer, der Schiedsrichter sah jedenfalls keine Regelwidrigkeit. Auch zwei Minuten später erkannte er den Ausgleichstreffer an, nach einer Hereingabe von Lewin Schmitt stand Alexander Unsleber zweifelsfrei nicht im Abseits. In dem nun offenen Match brachte der eingewechselte Nils Tong seine Farben neuerlich in Führung, diese hatte Lukas Hergenröther mit einem Vorstoß und dem folgenden Querpass eingeleitet. Die Gäste setzten jetzt alles auf eine Karte und standen nach einem Handspiel des bereit verwarnten Niklas Keßler vor dem Ausgleich, doch der Elfermeterexperte Florian Dorn parierte "den nicht schlecht geschossenen Schuss von Tim Eckert" (Pfeuffer). Dieser wollte den Grund für die Niederlage nicht darin sehen, dass seine Mannen zwei Tage zuvor in Maßbach noch Substanz verloren hatten, "eine solche Ausrede wäre zu billig". sbp

SG Oerlenbach/Ebenhausen - FC Strahlungen 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Markus Neder (44., 81.), 0:3 Michael Becker (89.). Gelb-Rot: Nils Halbig (78., SG).

Ungeachtet der klaren Niederlage hatte Roland Zimmermann ein sehr gutes und temporeiches Spiel gesehen, "welches Strahlungen verdient, aber um zwei Tore zu hoch gewonnen hat". Besonders angetan zeigte sich der SG-Pressesprecher von der Abwehrleistung der favorisierten Gäste. "Die haben kaum was zugelassen", so Zimmermann, der gute Gelegenheiten der Heimelf nur in der ersten Halbzeit notiert hatte. Und zwar beim knapp verzogenen Schuss von Daniel Franz sowie bei der Gelegenheit vom stark spielenden Youngster Daniel Feser, als FC-Keeper Johannes Bömmel auf dem Posten war. Die Strahlunger hatten vor dem Wechsel einen Abschluss von Felix Hochrein zu verzeichnen sowie den sehenswerten Führungstreffer von Markus Neder, der aus 18 Metern und aus der Drehung getroffen hatte. "Das war unsere einzige Unaufmerksamkeit vor der Pause, weil wir nicht vorher geklärt haben", wusste Zimmermann. Nach der Ampelkarte für Nils Halbig, der diesmal auf Sturmpartner Joachim Hofmann verzichten musste, machten die Strahlunger alles klar. Mit einem Kullerball an den Innenpfosten besorgte Neder das 2:0, ehe Michael Becker per Abstauber nach einem von SG-Keeper Simon Seidl abgewehrten Ball zum Endstand traf.js

TSV Aubstadt II - FC Untererthal 5:1 (3:0). Tore: 1:0 David Noack (24,), 2:0 Andre Rumpel (30.), 3:0 Clemens Neubert (32.), 4:0 David Noack (64.), 5:0 Jonas Ludwig (85.), 5:1 Lino Schöppach (88., Eigentor). Rot: Lennart Seufert (90., Aubstadt).

Tabellenführer TSV Aubstadt II ist derzeit unantastbar. Die Mannschaft von Julian Grell und David Noack gewann zum fünften Mal in Folge, der Sieg gegen den FC Untererthal stand nie infrage. "Das Ergebnis sagt alles über dieses Spiel aus", sagte Stefan Abschütz vom TSV Aubstadt. Er hatte eine Heimelf gesehen, die insbesondere im ersten Durchgang hoch überlegen agierte und mit konsequentem Spiel über die Außen den Gegner ein ums andere Mal vor große Probleme stellte. Für die Führung zeichnete David Noack verantwortlich, der einen Abpraller über die Linie drückte. Beim 2:0 und 3:0 wusste sich Joe Etzel als Vorlagengeber auszuzeichnen. In der Pause nahmen die TSV-Coaches Wechsel vor, was dem Spielfluss nicht förderlich war. "Die Luft war etwas raus", sagte Abschütz. Dennoch konnte Aubstadt erhöhen. Untererthal schoss in der 70. Minute erstmals auf das TSV-Tor.rus

TSV Bad Königshofen - FC WMP Lauertal 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Christian Reiher (52.), 2:0 Alexander Sarwanidi (77.).

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg ließ die Mannschaft von Trainer Alexander Leicht mit einem 2:0 gegen den FC WMP Lauertal gleich den zweiten folgen. "Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen", sagte TSV-Sprecher Gerhard Harth. Er hatte eine ausgeglichene erste Hälfte gesehen, in der die Heimelf aber die besseren Chancen hatte. Glück für den TSV, dass sich Torwart Andreas Hofmann auf dem Posten zeigte und kurz nach dem Seitenwechsel den Ball auf der Linie klären konnte. Weniger Glück hatte sein Gegenüber Michael Schmitt beim 1:0 für Bad Königshofen. Er erreichte zwar den - über den Schlappen gerutschten - Schuss von Christian Reiher und patschte den Ball an den Pfosten. Von dort ging er freilich ins Tor. Einen schönen Spielzug veredelte Alexander Sarwanidi zum 2:0. "Er hat den Ball ganz sanft und platziert eingeschoben", begeisterte sich Harth an Sarwanidis Abschluss. Nach der Niederlage am Freitag gegen den VfR Sulzthal war es für die Lauertaler ein gebrauchtes Wochenende.rus

TSV-DJK Wülfershausen - FC Rottershausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Alexander Schott (44.), 1:1 Patrick Warmuth (53.), 1:2 Julian Göller (89.).

Der TSV-DJK Wülfershausen hat zum vierten Mal in Folge verloren. Wie schon in der Vorwoche gegen Bad Königshofen hätte es aber auch gegen den FC Rottershausen nicht sein müssen. Der Siegtreffer der Gäste fiel erneut in letzter Minute. "Das ist für uns schon sehr ärgerlich", seufzte Sprecher Gerold Büttner. "In spielerischer und kämpferischer Hinsicht hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Rottershausen war 90 Minuten lang keinen Deut besser als wir." Der Tabellenzweite setzte seine Akzente aber genau zu den richtigen Zeitpunkten. Das 0:1 fiel in der 44. Minute, zuvor hatte Gastgeber-Torwart Lukas Bier schon zweimal prächtig pariert. Beim 1:2 in der 89. Minute kam Julian Göller nach einem Eckball ziemlich unbedrängt zum Kopfball. Dazwischen hatte Wülfershausen ausgeglichen, als die Brüder Kai und Lukas Will Patrick Warmuth schön in Szene gesetzt hatten.rus

FC Thulba - FC Reichenbach 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Seufert (30.), 1:1, 2:1 David Büchner (47., 72.), 3:1 Dimitrios Glykos (88.).

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten erlebten die Zuschauer im Thulbatal. Bei den Frankonen, die früh ihren Abwehrchef Cedric Werner wegen einer Zerrung verloren, lief vor der Pause gar nichts zusammen. Ein weiteres Problem war, dass sie Gäste-Spielmacher Johannes Katzenberger nicht in den Griff bekamen, der mit einem Gewaltschuss Andreas Binner zu einer Glanzparade zwang (25.). Fünf Minuten später musste Thulbas Keeper doch die Kugel aus dem Netz holen, als ein Flankenball von Dominik Seufert lang und länger wurde und sich ins Netz senkte. Machtlos wäre der Goalie auch zehn Minuten später gewesen, doch der Kopfball von Julian Bötsch nach Katzenberger-Hereingabe schrammte knapp am Gehäuse vorbei. Eine erste gute Torgelegenheit der Heimelf bot sich mit dem Pausenpfiff dem "Mann der zweiten Halbzeit", David Büchner, der am glänzend reagierenden Eric Reß scheiterte. Dem Ausgleich nach der Pause ging ein schlecht verteidigter Eckball voraus, Nutznießer war Büchner. Bei dessem Führungstreffer nach der Flanke von Tizian Höfling profitierten die Gelb-Schwarzen von einer Überzahlsituation aufgrund der Zeitstrafe für Patrick Schmidtke, um in Unterzahl nach der Zeitstrafe für Rene Leurer selbst nochmals zuzuschlagen. Dabei leistete Büchner mit einem Diagonalschlag die Vorarbeit, der durchlaufende Dimitrios Glykos netzte freistehend ein.sbp

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - SG Urspringen/Sondheim 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Peter Hahn (21.), 1:1 Martin Felsburg (24.), 1:2 Markus Herbert (88.).

Drei Treffer, mindestens zehn Rudelbildungen sowie unzählige und unnötige Wortgefechte inner- und außerhalb des Geläufes gibt es von dieser Begegnung zu berichten, was nicht nur Schiedsrichter Stani Feuerbach nach Spielende zur selbstkritischen Erkenntnis kommen ließ: "Da hätte ich anfangs nicht die lange Leine geben dürfen." Eine erste Rudelbildung gab es nach fünf Minuten, als FVler Julian Stahl über seinen ausgerutschten Gegenspieler fiel, sich am Sprunggelenk verletzte und ausgewechselt werden musste. Während Stahl von einem "unglücklichen Unfall" sprach, forderten seine Mitspieler eine Rote Karte. In der Folgezeit gab es Nickligkeiten in Fülle - und einen ersten Treffer: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball von Alexander Müller traf Peter Hahn. Doch der Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten. Eingeleitet von einem Befreiungsschlag von FV-Keeper Florian Erhard in eine Spielertraube hinein. Die Kugel landete bei Martin Felsburg, der sie flach in lange Eck setzte. Vier Minuten später sah sich der FV-Goalie zu einer Fußabwehr nach dem Schrägschuss von Felix Umla gezwungen. Erhard musste kurz vor und nach dem Seitenwechsel ein weiteres Mal sein Können zeigen bei den Abschlüssen von Chris Heinrich und David Heuring. Die Haare raufen durfte sich Rannungens verletzter Spielertrainer Benni Kaufmann, als Alexander Müller nach einem Chip-Ball von Fabian Erhard am ansonsten wenig geprüften SG-Keeper Louis Kümmeth scheiterte. Die Begegnung uferte danach immer mehr aus, es wurden Beleidigungen ausgetauscht, die Härte nahm zu. So musste SGler Björn Hergenhan nach Doppelfoul binnen zwei Sekunden eine Zeitstrafe absitzen. Es schien auf eine Punkteteilung hinauszulaufen, als die FV-Deckung nach einer Heuring-Flanke zu kurz abwehrte, was es Markus Herbert erlaubte, mit einem Aufsetzer ins lange Eck die Entscheidung herbeizuführen. sbp

FC WMP Lauertal - VfR Sulzthal 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Felix Keß (32.), 0:2 Tim Eckert (34.), 1:2 Stefan Denner (47.), 2:2 Martin Baumgart (53.), 2:3 Markus Keller (56.).

Am Freitagabend feierten die "Sulzler" ihren zweiten Saisonsieg. Auf dem "alten" Maßbacher Platz entwickelte sich trotz des tiefen Bodens eine ordentliche Partie, in der die Gäste bei einem Kopfball von Lewin Schmitt nach Flanke von Luca Hartmann den heimischen Keeper Michael Schmitt gleich einmal zu einer Parade zwangen (6.). Auf der Gegenseite sorgte ebenfalls ein Kopfball für erste Torgefahr in Person von FC-Spielertrainer Stefan Denner (18.). Nach einer halben Stunde durfte der unaufgeregte Unparteiische Sven Mai den ersten Treffer notieren: Nach einer von Markus Keller flach hereingegebenen Ecke ließ Philipp Hesselbach das Leder passieren, die davon irritierte heimische Abwehr attackierte Felix Keß bei seinem Schlenzer zu spät. Auch der nächste Angriff der Pfeuffer-Schützlinge saß - nach Vorlage von Alexander Unsleber landete der präzise 20-Meter-Schuss von Tim Eckert im Toreck. Denners Anschlusstreffer kurz nach der Pause ging ein 35-Meter-Lattenkracher von André Keßler voraus. Im Gegenzug hatte Luca Hartmann bei einem Schuss an den Innenpfosten Pech, ehe der Ausgleich fiel, für den Martin Baumgart per Flugkopfball nach Flanke von Leon Kilian verantwortlich zeigte. Doch die Freude bei den heimischen Fans währte nicht lange, denn nach einem Eckball schob der unbewachte Markus Keller das Spielgerät ein. Den möglichen Ausgleich verpasste Kilian nach Freistoß von Lukas Hochrein, als Felix Neder zur Stelle war. Auf der anderen Seite verpassten Unsleber und Lewin Schmitt bei ihrer Doppelchance die Vorentscheidung.sbp