Guðmundur Steinn Hafsteinsson vor der Festung Marienberg in seiner vorübergehenden Wahlheimat Würzburg. Der 31-jährige Isländer hat bereits in der Qualifikationsrunde zur Champions League gespielt. Jetzt wird er den TSV Abtswind in der Fußball-Bayernliga verstärken. Foto: Jürgen Sterzbach