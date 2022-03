"Die aktuellen Ereignisse erschüttern uns alle bis ins Mark", sagt mit Dietmar Fella der Vizepräsident des GC Bad Kissingen. Um einen Beitrag zur Linderung der Not zu leisten, veranstaltet der Golfclub am Sonntag, 20. März, ab 11 Uhr ein Benefiz-Turnier als Chapman-Vierer, eine bei den Mitgliedern des Golfclubs beliebte Spielform. "Es geht hier um keine sportlichen Highlights, sondern alleinig um die Solidaritätsbekundung mit den Flüchtlingen aus der Ukraine.

Das Startgeld und alle eingehenden Spenden werden zu hundert Prozent über Hilfsorganisationen im Landkreis den Geflüchteten zu Verfügung gestellt", meint Fella. Anmeldungen sind online unter info@golfclubbadkissingen.de oder per Telefon unter 0971-3608 möglich. "Vielleicht kann so ein erster Schritt bei der Bewältigung anstehender Aufgaben gemacht und den Ukraine-Flüchtlingen ein kleiner Hoffnungsschimmer gegeben werden", so Fella.