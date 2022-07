Herren 30

Knapp mit 4:5 verloren ging das Auswärtsspiel der Bad Kissinger Herren-30 in der Landesliga beim TC Reundorf. Richard Pucher und Timo Schaffelhofer gewannen ihre Einzel und zwei weitere Punkte kamen durch die Doppelpaarungen Pucher/Henkel und Wittek/Kiesel dazu.

Damen 30

Einen 6:3-Erfolg feierten die Damen 30 vom TC Rot-Weiß Bad Kissingen gegen den TC Schönbusch Aschaffenburg in der Landesliga. Renate Molzberger, Heike Jaksch, Helga Pfitzner-Grundmann und Wandee Dürrbeck gewannen ihre Einzel und sorgten so für einen 4:2-Zwischenstand vor der Doppelrunde. Zwei gewonnene Doppel durch Molzberger/Jaksch und Pfitzner-Grundmann/Dürrbeck sorgten für das Endergebnis von 6:3.

Herren 60

Einen deutlichen 8:1-Landesliga-Auswärtssieg feierten die Kurstädter beim TC Schweinfurt. Schon nach den Einzeln stand der Gesamtsieg durch die Siege von Ernst Weisensel, Thomas Hofmann, Reiner Neugebauer, Matthias Herrmann und Günter Merkl fest. Komplettiert wurde der erfolgreiche Spieltag durch die drei gewonnenen Doppel Weisensel/Hofmann, Gulich/Neugebauer und Herrmann/Merkl.

Herren 65

Mit 0:6 verloren Kurstädter Herren-65-I ihr Spiel bei TC Rot-Weiß Alzenau.

3:3-Remis trennten sich dagegen die Herren-65-II vom TC Rot-Weiß Bad Kissingen und dem TC Heuchelhof Würzburg. Die Punkte auf Kissinger Seite wurden erspielt von Reinhard Zoll und Radu Tinis-Faur im Einzel und zusammen auch im Doppel. Mit diesem Spieltag ging die Medenrunde für die "Landesliga-65er" zu Ende. Die 1. Mannschaft steht in der Tabelle auf Platz 5 und die 2. Mannschaft belegt den 7. Platz.

Mit einem 5:1-Erfolg der Maßbacher gegen den TC RG Alzenau sowie einem abschließenden 6:0-Erfolg beim TC Schweinfurt sicherten sich die Herren-65 des TSV zum dritten Mal in Folge die Landesliga-Vizemeisterschaft. Gegen Alzenau brachten Artur Schneider, Peter Büttner und Georg Mann ihre Farben mit 3:1 nach den Einzeln in Führung. Die Doppel Schneider/Büttner und Schlotter/Mann stellten den Sieg dann sicher. Gar alle vier Einzel in Schweinfurt gewannen Schneider, Schlotter, Büttner und Lothar Herbst, so dass der Sieg bereits vor den Doppeln feststand. Auch hier konnten sich Schneider/Büttner und Schlotter/Herbst schadlos halten und die Saison mit hervorragenden 11:3 Punkten abschließen.

Herren 70

Mit 5:1 gewannen die Bad Kissinger Herren-70 ihr Landesliga-Heimspiel gegen TF Grün-Weiß Fürth. Punkte zu diesem deutlichen Sieg wurden durch Falk-Ulrich Hoppe, Reinhold Ebert und Radu Tinis-Faur in den Einzeln und durch die Paarungen Ebert/Beck und Hoppe/Tinis-Faur in den Doppeln beigesteuert. Auch bei den Herren-70 ist die Saison zu Ende. In der Schlusstabelle belegt der TC Rot-Weiß Platz 6.

In Ihrem letzten Landesliga-Punktspiel der Saison 2022 erringen Wollbachs Supersenioren beim gastgebenden TC Rottendorf ein 3:3-Unentschieden. Damit bleibt der TSV Wollbach in der Tabelle hinter Rottendorf auf dem fünften Platz. Die Punkte in den Einzeln erkämpften Heinz Geis und Walter Rößer. Im Doppel sicherten sich Geis/Rößer klar das Match und damit dann auch den 3:3-Endstand. spion