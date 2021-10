SG Eltingshausen I/Rottershausen II - SG Großwenkheim I/Münnerstadt II 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Hans-Christian Schmitt (6.), 0:2 Sullaiman Warritay (33.), 0:3 Hans-Christian Schmitt (45.), 1:3 Christian Ament (82., Elfmeter), 2:3 Alexander Hirt (89.).

Eltingshausen schaffte es erneut nicht, sich vom Abstiegsplatz abzusetzen. Das lag nicht an der Einstellung, denn das Team von Trainer Michael Moritz zeigte eine ansprechende Leistung. Die Gäste aus Großwenkheim und Münnerstadt glänzten hingegen mit gnadenloser Effizienz und nutzten fast alle ihrer Chancen. So gelang es Eltingshausen/Rottershausen II in der zweiten Halbzeit nicht, den großen Rückstand aufzuholen. Erst eine Minute vor Schluss gelang Alexander Hirt der Anschlusstreffer, der wirkungslos blieb. "Das 1:3 ist zu spät gefallen. Wenn wir uns in unserer Druckphase früher belohnen, wird es noch mal spannend", monierte Moritz.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SG Bad Bocklet/Aschach 2:6 (1:3). Tore: 1:0 Jochen Faulstich (6.), 1:1, 1:2 Jan Blasek (9., 20.), 1:3 Nicklas Kubyschta (44.), 2:3 Benedikt Müller (65.), 2:4 Jan Blasek (71.), 2:5 Nicklas Kubyschta (81.), 2:6 Selieu Bah (90.).

Als das Spiel nur wenige Minuten alt war, sah es so aus, als könnte der FV den Tabellenführer ärgern. Jochen Faulstichs frühe Führung wurde jedoch von Jan Blasek per Doppelpack gekontert. Auch nach der Pause gab sich Rannungen nicht geschlagen; Benedikt Müller erzielte das 2:3 und die Hausherren drückten auf den Ausgleich. "Zwischenzeitlich waren wir sogar am Drücker; aber Bad Bocklet hat natürlich große Qualität", musste FV-Sprecher Frank Hofmann anerkennen. Diese zeigte sich in der Schlussphase bei mehreren Kontern, die von den Gästen eiskalt ausgenutzt wurden, sodass das Ergebnis deutlich ausfiel.

SG Niederlauer I/Strahlungen II - SG Burglauer I/Reichenbach II/Windheim I 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Schöfer (45.), 0:2 Sven Bötsch (75.).

Ein Hauch von Derbyluft lag über dem Sportgelände in Strahlungen. Für den Hausherren-Sprecher André Mauer fehlte aber die Stimmung. "Unsere Einstellung, vor allem in der zweiten Halbzeit, war miserabel. Von uns war fast nichts zu sehen. Ich hatte nie das Gefühl, dass hier ein Derby ausgetragen wird." In Halbzeit eins war es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich. Pascal Schöfer erzielte kurz vor dem Pausenpfiff, allein auf das Tor zulaufend, die Gästeführung. Nach Wiederanpfiff ließen die Hausherren extrem nach. "Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen; die Bissigkeit hat uns gefehlt", so Mauer. In der 71. Minute erzielte Sven Bötsch das 2:0. Nach einem Stoppfehler in der Verteidigung schnappte sich der Burgläurer den Ball, lief am herausgerückten Heim-Torwart vorbei, alleine auf das leere Tor zu und hatte keine Probleme zu vollenden. "Ich bin wirklich sprachlos. So gut wir letzte Woche gespielt haben, so enttäuschend war unsere Leistung heute. Es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Auch Burglauer war nicht gut; wir waren aber noch schlechter. Das Ergebnis geht total in Ordnung", so Mauers Fazit.rus

SpVgg Sulzdorf/Bundorf - TSV Rothhausen/Thundorf 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Carsten Eckart (35., 42.), 2:1 Steffen Fleckstein (59.), 3:1 Carsten Eckart (63.), 4:1 Stefan Matz (90.). Bes. Vorkommnis: Lucas Guthardt (Sulzdorf) hält einen Foulelfmeter (61).

Das Spitzenspiel gewannen die Hausherren verdient, auch wenn sich die Mannschaften lange auf Augenhöhe begegneten. Nach ersten ausgeglichenen Minuten übernahm die Spielvereinigung das Geschehen und ging durch zwei platzierte Schüsse von Carsten Eckart verdient in Führung. Dank der beiden guten Abwehrreihen entwickelten sich wenige Strafraumszenen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter - der erst im Nachschuss saß - hielt Rothhausen/Thundorf die Partie offen. Die beste Ausgleichschance ließen die Gäste aus, als ein TSV-ler per Elfmeter an Torhüter Lucas Guthardt scheiterte. In der Folge machte Sulzdorf/Bundorf mehr Druck und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Erneut traf Eckart, den man als Spieler des Spiels bezeichnen kann, durch einen Schuss aus der Distanz. Damit war die Gegenwehr des TSV gebrochen. Stefan Matz setzte den Schlusspunkt.rus

SG Schondra II/Breitenbach/ Schönderling - SG Obereschenbach/Morlesau 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Nico Plobner (30.), 2:0 Jonas Jehn (36.), 3:0 Luca Rüttger (83.), 4:0 Marcel Schöppach (90.).

Die Gäste bestimmten die erste halbe Stunde des Spiels, konnten aus ihrer Überlegenheit aber keinen Profit schlagen, denn die Schondraer Abwehr um Marcel Schöppach und Fabian Schroll stand sicher. Etwas glücklich kamen die Gastgeber nach einer Ecke zum 1:0 und nahmen danach die Zügel in die Hand. Jonas Jehn erhöhte noch vor der Pause. Nach Wiederanpfiff versuchte Luca Rüttger wiederholt, den Gäste-Torwart aus der Distanz zu überwinden, was ihm in der 83. Minute schließlich sehenswert gelang. Den Schlusspunkt setzte Marcel Schöppach, der nach einer weiteren Ecke zum 4:0-Endstand einköpfte.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda - SG Oberleichtersbach/Modlos 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Johannes Wirth (32.), 1:1 Florian Friebel (40.), Simon Wittmann (41.), Youness Achlalaf (84.).

Erneut schaffte es der heimische Trainer Peter Mammitzsch, seine Mannschaft gegen einen favorisierten Gegner gut einzustellen. Dennoch war er nicht ganz zufrieden. "Der Punktgewinn ist natürlich super; die Leistung war aber nicht so berauschend." Aus spitzem Winkel gelang Oehrberg nach feiner Einzelleistung das 1:0. Oberleichtersbach schlug jedoch zurück und drehte das Spiel. Dabei ließ sich die Hintermannschaft der Gastgeber von langen Pässen auf die schnellen Stürmer der Gäste überrumpeln. Dann schlug die Stunde von Youness Achlalaf. Der eingewechselte Neuzugang aus Marokko fasste sich ein Herz und donnerte den Ball zum verdienten 2:2 in den Winkel.

SV Machtilshausen - TV Jahn Winkels 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Thomas Wittmann (6.), 1:1 Christian Simon (14.), 2:1, 3:1 Santo Schneider (32., 47., Elfmeter), 4:1 Philipp Saum (71.), 4:2 Fabio Mast (90.). Gelb-Rot: Andreas Bilmann (74., Winkels).

Ein Freistoß von Thomas Wittmann, der dem Machtilshäuser Schlussmann unglücklich durch die Handschuhe rutschte, sorgte für die überraschende Winkelser Führung nach wenigen Minuten. Auf der anderen Seite musste Christian Simon nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft nur noch einschieben; Santo Schneider drehte die Partie noch vor der Halbzeit. Schneider traf kurz nach der Pause erneut, ließ dann aber einige Chancen liegen. "Wir hatten die Sache aber im Griff, das war ein verdienter Sieg", berichtete SV-Informant Klemens Schmitt. Mit einem traumhaften Volley sorgte Philipp Saum für klare Verhältnisse. Kapitän Fabio Mast traf in letzter Minute noch für Winkels.

FC Elfershausen - TSV Volkers 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Daniel Kuznetzow (42.). Gelb-Rot: Daniel Kuznetzow (83., Volkers).

Gegen Volkers musste der FC Elfershausen eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Trotz teilweise drückender Überlegenheit und zahlreicher Chancen reichte den Gästen ein guter Pass von Kevin Karg auf Daniel Kuznetzow, der die Gastgeber kurz vor der Halbzeit schockte. "Wir hatten genügend Chancen; das Spiel müssen wir 4:1 oder 5:1 gewinnen", bemängelte FC-Pressewart Kevin Niklaus die mangelhafte Treffsicherheit seiner Mannschaft. Während Volkers Formkurve nach oben zeigt, verbleibt Elfershausen auf dem letzten Tabellenplatz.

SV Garitz - SG Oberbach I/Wildflecken I/Riedenberg II/Bad Brückenau II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Marcel Gebhart (13.), 1:1 Marco Niebling (49.), 1:2 Philipp Schäfer (85., Elfmeter), 2:2 Marco Niebling (88.).

Der erste Durchgang in Garitz ging klar an die Gäste aus dem oberen Sinntal. Aus zwei Metern sorgte Marcel Gebhart für die Führung, Philipp Schäfer und erneut Gebhart vergaben hervorragende Möglichkeiten zum 0:2. Nach der Halbzeitpause drehte Garitz auf, kam durch Marco Niebling etwas glücklich zum Ausgleich, erarbeitete sich danach aber einige gute Chancen. In der 60. Minute sorgte SG-Torwart Sean Klein für ein Highlight, als er einen Elfmeter parierte. Danach verflachte die Partie, ehe die hitzige Schlussphase anbrach. Zunächst brachte Philipp Schäfer die Gäste per Strafstoß wieder in Führung, ehe Niebling kurz vor Schluss erneut den Ausgleich besorgte.

SG Hammelburg I/Fuchsstadt II - SV Römershag 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Markus Kirchner (4.), 2:0 Dimitrios Glykos (48.)

Hammelburg ging zwar früh durch Markus Kirchner aus dem Gewühl heraus in Führung, spielte in der Folge aber mit dem Feuer. Man überließ Römershag die Kontrolle im Mittelfeld und konnte sich glücklich schätzen, dass Mike Ludewig und Ralf Adelsbach den Laden in der Abwehr zusammenhielten. Die Gäste blieben jedoch ungefährlich. In der zweiten Halbzeit bewies Dimitrios Glykos mal wieder seine Torgefahr. Er war nach einer Kopfballverlängerung nicht zu halten und schloss präzise ab. "Nach dem 2:0 war es dann ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für uns", resümierte Hammelburgs Sprecher Kurt Kühnlein.

Außerdem spielten

SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III - FSV Hohenroth 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Pascal Straub (9.), 1:1 Hüseyin Colak (45.), 2:1 Sven Kleinhenz (75.). Gelb-Rot: T obias Then (82., Hohenroth).

SG Sulzfeld/Merkershausen - SpVgg Althausen-Aub 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Ludwig Rothaug (15.), 2:0 Christian Kalke (27.), 3:0, 4:0 Ludwig Rothaug (36./Foulelfmeter, 47.), 5:0 Jens Leuthäuser (58.), 6:0 René Dümling (70.). Gelb-Rot: Louis Meder (60., Sulzfeld).