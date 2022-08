SG Hassenbach II/Reith/Oberthulba II - SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/ Wartmannsroth II 5:3 (4:1). Tore: 0:1 Julian Sell (19., Elfmeter), 1:1, 2:1 Mika Straub (38., 41.), 3:1 Jan Schmitt (42.), 4:1 Mika Straub (45.), 4:2 Markus Pabst (55.), 4:3 Maximilian Dorn (90.), 5:3 Mika Straub (90+3.).

"Aufgrund der spielerischen Überlegenheit geht der Sieg in Ordnung", so Heimtrainer Oliver Hofmann nach der Partie. Die Gäste gingen zwar per Elfmeter in Führung, doch danach schraubte die Heimelf das Ergebnis in die Höhe. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Mika Straub mit seinem bereits dritten Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1. Wie schon zum Saisonauftakt machte es die Hofmann-Elf doch wieder spannend. Die Gäste kamen mit zwei Treffern noch auf 4:3 heran, doch mit seinem vierten Tor machte Mika Straub den Sieg klar.

SV Machtilshausen II - SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Mario Eberlein (48.), 1:1 Andreas Koch (69.).

Etwas wehmütig blickte Gäste-Pressewart, Markus Erhard, auf die Partie zurück, da man es "im Endeffekt verpasst hat, das Spiel zu entscheiden”. Mirko Kaiser traf nur die Latte und auch Gästekeeper Alexander Werner hielt sehr gut. Das 1:0 fiel schließlich nachdem Mario Eberlein einen Versuch von Jonas Renninger abstaubte. Daraufhin wurden die Gäste stärker und trafen auch nur das Aluminium. Trotzdem kam Euerdorf zu weiteren Chancen und hätte nachlegen müssen. Das tat man aber nicht und so flog ein Fernschuss von Andreas Koch zum Ausgleich direkt in den Winkel.

SV Garitz II - DJK-SV Premich/DJK Langenleiten 4:1 (0:0). Tore: 1:0 Luca Schlereth (48., Elfmeter), 1:1 Sandro Oppelt (51.), 2:1 Daniel Schmitt (58.), 3:1 Clemens Gerlach (60.), 4:1 Luca Schlereth (79.).

Garitz feiert am dritten Spieltag endlich den ersten Saisonsieg, auch dank der ersten Saisontore von Offensivmann Luca Schlereth. Die Anfangsphase war geprägt von einigen kleineren Fouls und ersten Abschlüssen auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte gelang es jedoch keiner Mannschaft, eine klare Überhand zu gewinnen. Dann erhielt Garitz einen Elfmeter, den Luca Schlereth verwandelte. Zwar gelang Sandro Oppelt für die Gäste noch der Ausgleich, doch Garitz zog danach davon. Daniel Schmitt und Clemens Gerlach erhöhten binnen zwei Minuten auf 3:1. Den Schlusspunkte setzte Luca Schlereth mit seinem zweiten Treffer.

DJK Schlimpfhof - SpVgg Detter-Weißenbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Straub (45.), 2:0 Fabian Marx (50., Eigentor).

Kurz vor und nach der Pause entschied die heimische DJK das Spiel. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Johannes Straub zur Führung. Schlimpfhof machte nach dem Seitenwechsel druckvoll weiter und provozierte ein Eigentor von Fabian Marx. "Unsere Abwehr war wirklich stark", lobte DJK-Informant Christoph Kleinhenz nach der Partie. Die DJK feiert somit den ersten Saisonsieg.

SV Römershag - FC Wittershausen 7:2 (2:1). Tore: 1:0 Andreas Ermisch (5.), 2:0 Nino Rupprecht (15.), 2:1 Vitali Profokiev (19., Eigentor), 3:1 Robert Adam (48., Elfmeter), 4:1 Nino Rupprecht (63.), 5:1 Robert Adam (64.), 6:1 Nino Rupprecht (76.), 7:1 Vitali Profokiev (82.), 7:2 Pascal Zimmermann (88.).

Wittershausen bleibt auch im dritten Spiel in Folge sieglos, während der Absteiger SV Römershag den ersten Saisonerfolg feier kann. Knackpunkt aus Gästesicht war ein Handelfmeter kurz nach der Pause, den Robert Adam verwandelte. Die Heimelf war nun auf der Siegerstraße und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Der Schlusspunkt für die Gäste aus Wittershausen setzte Pascal Zimmermann, der zum 7:2-Endstand traf.

Außerdem spielten

SV Aura II - SG Diebach/Windheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Arkadiusz Porombka (38., 75.), 3:0 Max Simon (79.).

SG Oberleichtersbach II/MSV Modlos II - SG Waldberg/Stangenroth II 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Andreas Metz (27.), 1:1 Sebastian Vogt (44.), 2:1, 3:1 Jonas Wirth (61., 73.).

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III - SG Sulzfeld/Merkershausen/Eibstadt II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Sascha Mathe (7.), 1:1 Luca Fuchsberger (84.), 1:2 Felix Glückert (90.).

SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II - SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Patrick Schmidtke (19.), 1:1 Tobias Pawelkowicz (42., Elfmeter), 1:2 Arton Murturi (59.), 2:2 Nico Ziegler (78., Elfmeter).

SG Bad Bocklet/Aschach/Hausen II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Marvin Kiesel (10., Elfmeter), 1:1 Felix Nöth (40.), 1:2 Maximilian Hein (70.), 1:3 Dominik Gensch (82.), 1:4 Lukas Elbert (84.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - TSV Rothhausen/Thundorf II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Dino Bassetti (30.), 1:1 Felix Winterer (60., Elfmeter). Gelb-Rot: Jens Wagner (41., Rothhausen/Thundorf).