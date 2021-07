Drei Wochen sind es noch, dann rollt im Fußball-Kreis Rhön wieder der Ball. Die Ligen sind längst eingeteilt, mittlerweile wurden auch die Spielpläne veröffentlicht. Übrigens auch der des Toto-Pokal-Wettbewerbs, der in diesem Spieljahr eine Änderung erfährt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Start der Saison 2021/22. '

Sind die Ansetzungen schon fix?

"Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt", sagt Kreisspielleiter André Nagelsmann aus Bad Brückenau. Bis eine Woche vor Saisonbeginn können die Klubs noch Spielverlegungen vornehmen. Eine Besonderheit gibt es: "Das Recht auf einen Spielfrei-Wunsch gibt es in diesem Jahr nicht", sagt Nagelsmann.

Gab es Änderungen bei der Einteilung?

Ja. Der SV Garitz II wechselt von der B-Klasse 2 in die B-Klasse 1, die SG Waldberg/Stangenroth II von der B-1 in die B-2 und darf sich nun unter anderem auf das Lokalderby gegen die SG Premich/Langenleiten freuen. Und die B-Klasse 4 ist auf elf Mannschaften geschrumpft, weil die SG Herbstadt III/Irmelshausen II ihre Mannschaft zurückgezogen hat.

Wann beginnt die Winterpause?

Alle Ligen im Bezirk Unterfranken starten am Wochenende 24./25. Juli. Dass untere Ligen später beginnen, "machen wir dieses Jahr nicht, lieber hören wir dann etwas früher auf", hatte Bezirksspielleiter Bernd Reitstetter Anfang Juni gesagt. In der Kreisliga Rhön ist der letzte Spieltag in diesem Jahr am Wochenende 27./28. November, die Winterpause endet mit Partien am Wochenende 12./13. März. In den Kreisklassen und A-Klassen wird bis zum Wochenende 13./14. November gekickt und wieder ab dem Wochenende 19./20. März. Die B-Klassisten gehen nach dem Spieltag am 31. Oktober in die Winterpause und kämpfen ab dem 2./3. April wieder um Punkte. "Die Saison endet in allen Spielklassen am Wochenende 21./22. Mai", sagt Nagelsmann.

Wer geht hoch und wer muss runter?

Neuerungen im Vergleich zur Vorsaison gibt es bei der Relegation zwischen den Kreisklassen und den A-Klassen. Die bestreiten künftig acht Teams: die beiden Kreisklassen-Vorletzten sowie die Zweiten und Dritten der drei A-Klassen. Außerdem steigen die Zweiten der vier B-Klassen nicht direkt auf, sondern spielen untereinander Play-offs.

Was ist mit dem Toto-Pokal?

Zunächst wird der Rhöner Vertreter am Verbandspokal 21/22 ermittelt. Die SG Mellrichstadt/Frickenhausen empfängt am 16. Juli im Halbfinale den SV Ramsthal, das Finale ist zwei Tage später. Am Mittwoch, 11. August, beginnt auf Kreisebene der Wettbewerb der neuen Saison, für den 63 Mannschaften gemeldet haben. Bis zur Winterpause werden die beiden Klubs ermittelt, die sich am 1. Mai im Endspiel gegenüberstehen. Regelspieltag für den Toto-Pokal ist in dieser Saison Mittwoch. "Weil die Feiertage ungünstig liegen", erklärt das André Nagelsmann.Daniel Rathgeber

1. Runde Kreis Rhön: SpVgg Detter-Weißenbach - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth, SG Premich/Langenleiten - SG Großwenkheim I/Münnerstadt II, SG Waldfenster/Lauter - SV Aura, SG Hammelburg I/Fuchsstadt II - FC Bad Kissingen, SV Machtilshausen - TSV Münnerstadt, SV Garitz - FC Thulba, FC Bad Brückenau - SV Riedenberg, SG Haard/Nüdlingen - FC Reichenbach/Burglauer/Windheim, SG Obererthal I/Frankenbrunn I/Thulba II - SV Ramsthal, TSV Oberthulba - FC Rottershausen, SV Römershag - DJK Schondra, VfR Sulzthal - FC Strahlungen, SG Waldberg/Stangenroth - FC Untererthal, TSV Wollbach - FC Westheim, SG Niederlauer I/Strahlungen II - FC WMP Lauertal, SG Burglauer I/Reichenbach II/Windheim I - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen, SG Obereschenbach/Morlesau - FC Sandberg, TSV Volkers - SG Unterweißenbrunn/Frankenheim, TV Jahn Winkels - TSV Rothhausen/Thundorf, SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/Bad Kissingen III - SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda, SG Bad Bocklet/Aschach - TSV Steinach.