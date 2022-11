Mit neun Siegen und lediglich einer Niederlage sicherten sich die U12-Volleyballerinnen des TSV Aschach den Titel Kreismeister 2022. Isabell Bauer, Pauline Borst, Xenia Bauer und Hannah Käß mit ihrem Trainer Walter Kuhn setzten sich dabei gegen die Teams aus Kürnach, Wollbach, Hammelburg und Iphofen durch.

Über Fortschritte freuten sich derweil die Volleyballerinnen des TSV Wollbach mit tollen Aufholjagden, auch wenn es am Ende nicht immer für einen Sieg gereicht hat. Wollbachs erste Mannschaft um Marlene Schneider, Mira Schuldheis und Helena Wehner freute sich schließlich über einen dritten Platz, die zweite Mannschaft mit Hanna Koch und Marie Wehner wurde Neunte. Die Kreismeisterschaft wurde an drei Spieltagen in einer einfachen Runde "Jeder gegen Jeden" ausgetragen. Weiter geht es für alle Spielerinnen am 27. November mit der Vorrunde zur Bezirksmeisterschaft.