KREISLIGA RHÖN

TSV Bad Königshofen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Florian Mangold (SG Glücksbrunn Schweina).

Vereinsinfos: Trainer Alexander Leicht steht auch in der nächsten Saison als Trainer zur Verfügung.

TSV Großbardorf II

Neuzugänge: Luca Böhm, Julius Scheuring (beide eigene erste Mannschaft).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Markus Bach übt das Traineramt bis Saisonende aus. Nachfolger wird Klaus Seufert.

.

Sportfreunde Herbstadt

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Martin Naber übt das Traineramt bis Saisonende aus. Nachfolger werden Michael Gabold und Dominik Firnschild.

FC WMP Lauertal

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: In der neuen Saison übernimmt Stefan Denner das Traineramt von Martin Schendzielorz und betreut ab sofort die zweite Mannschaft.

SV Ramsthal

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Fabian Meindl (FC Thulba).

Vereinsinfos: In der Winterpause wurde Bastian Knauer als neuer Trainer verpflichtet.

FV Rannungen

Neuzugänge: Clemens Haub (SC Hesselbach), Simon Weigand (U19, TSV Rannungen), Dominik Nöth (U19, TSV Rannungen).

Abgänge: Julian Stahl, Dominik Hüllmantel (beide verletzungsbedingtes Karriereende).

Vereinsinfos: keine.

FC Reichenbach

Neuzugänge: Florian Enders (DJK Unterweißenbrunn).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Der Vertrag mit Trainer Sven Ludsteck wurde vorzeitig verlängert

SV Riedenberg

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Der Vertrag mit Trainer Michael Leiber wurde über die Saison hinaus verlängert.

FC Rottershausen

Neuzugänge: Janik Loibersbeck (DJK-SV Premich).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Voraussichtlich wird Trainer Alexander Schott auch in der nächsten Saison das Traineramt beim FCR ausüben. Konstantin Seufert fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus.

TSV Steinach

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage für die neue Saison ist noch nicht entschieden.

FC Strahlungen

Neuzugänge: Jonas Trägner (SC Imst/Österreich), Daniel Leicht (TSV Aubstadt).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Benedikt Bötsch übt das Traineramt auch in der nächsten Saison aus und erhält Unterstützung von Daniel Leicht (neu).

FC Untererthal

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Bereits vor Weihnachten konnte die Vorstandschaft drei immens wichtige Personalien für die Zukunft klären. So bleiben sowohl Michael Hammer und Sebastian Heinlein (Erste Mannschaft), als auch Stefan "Max" Gerlach (Reserve) in der kommenden Saison 2022/23 am Steuerbord.

SG Urspringen-Sondheim/Rhön

Abgänge: k eine.

Zugänge: keine.

Vereinsinfos: Das Trainerduo Markus Herbert und André Herbert bleibt bestehen.

FC Westheim

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Der FC Westheim hat vorzeitig mit Trainer Dieter Noack verlängert. Arek Grek fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus. Maximilian Seit ist nach längerer Verletzung wieder im Kader.

DJK-TSV Wülfershausen

Neuzugänge: Benedikt Stuhl, Johannes Gans (beide DJK Wargolshausen).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Christoph Then übt das Traineramt bis Saisonende aus. Nachfolger wird Bernd Knahn.

KREISKLASSE 1

SV Aura

Neuzugänge: Philipp Baldauf (FC Fuchsstadt).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer David Böhm und Thomas Lutz haben für die nächste Saison verlängert.

FC Bad Brückenau

Neuzugänge: Johannes Meixner (SG Schondra).

Abgänge: German Steile (SG Schondra).

Vereinsinfos: keine.

SG Haard/ Nüdlingen

Neuzugänge: Fahed Harba (FC 06 Bad Kissingen), Bashar Al Ali, Aleksandr Leoncenko.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: keine.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: In der kommenden Saison übernimmt Christoph Schießer das Traineramt von Oliver Scholz. Maximilian Weingart fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus.

TSV Oberthulba

Neuzugänge: Michael Röder (SG Eltingshausen).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: keine.

SG Oerlenbach/Ebenhausen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Der Vertrag mit Trainer Frank Halbig wurde vorzeitig verlängert

SG Reiterswiesen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden. Tobias Windberg fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus.

DJK Schondra

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Sebastian Fischer kehrt nach langer Verletzungspause zurück.

SG Stangenroth/Waldberg

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Der Vertrag mit Trainer Mirko Kleinhenz wurde vorzeitig verlängert

VfR Sulzthal

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Thomas Pfeuffer hat für die nächste Saison verlängert.

TSV Wollbach

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Michael Jahns , Rene Schneider und Tom Schneider stehen auch in der kommenden Saison als Trainer zur Verfügung.

A-KLASSE 1

FC Elfershausen

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine

Vereinsinfos: Lukas Schwab hält sich seit Januar für ein Semester im Ausland auf. Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden.

SV Garitz

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Alexander Seidel und Alexander Beier werden berufsbedingt etwas kürzer treten. Trainer Michael Nöth bleibt Trainer.

SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda

Neuzugänge: Terry Perez (München/Nigeria)

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Jörg Albert hat sein Amt über die aktuelle Saison hinaus verlängert.

SG Hammelburg/Fuchsstadt II

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Dimi Glykos (FC Thulba).

Vereinsinfos: Trainer Markus Kirchner findet berufsbedingt keine Zeit das Traineramt über diese Saison hinaus auszuüben.

SV Machtilshausen

Neuzugänge: Alexander Werner (FC Hausen), Sebastian Koch (SV Ramsthal).

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Stefan Pohl hat um ein weiteres Jahr verlängert.

SG Oberbach

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: James Galloway übt das Amt des Trainers nicht mehr aus. Neuer Trainer ist Frank Klein.

SG Obereschenbach/Morlesau

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden.

SG Oberleichtersbach/Modlos

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Christian Zirkelbach hat zur Winterpause Robert Günther als Trainer abgelöst.

SG Oehrberg

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Peter Mammitzsch hat um ein weiteres Jahr verlängert. Max Baumgart fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus.

SV Römershag

Neuzugänge: German Steile (FC Bad Brückenau).

Abgänge: Johannes Meixner (FC Bad Brückenau).

Vereinsinfos: Trainer Andreas Ermisch hat um eine weitere Saison verlängert.

SG Schondra II

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: keine.

TSV Volkers

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden.

TV Jahn Winkels

Neuzugänge: Zwei Spieler der U19 sind zum Kader gestoßen.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden.

A-KLASSE 2

SG Arnshausen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Christian Kiesel hat für ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Co- Trainer ist Patrick Seufert.

SG Bad Bocklet/Aschach

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Jens Mammitzsch hat um ein weiteres Jahr verlängert.

SG Burglauer

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Marco Mangold bleibt auch in der nächsten Saison Trainer.

SG Großwenkheim/Münnerstadt II

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Alexander Schuhmann (TSV Rothhausen/Thundorf).

Vereinsinfos: Frank Dölling bleibt Trainer. Dominik Härter ist nach längerer Verletzung wieder im Kader.

SG Eltingshausen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Michael Röder (TSV Oberthulba).

Vereinsinfos: keine.

TSVgg Hausen

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: keine.

TSV Rothhausen/Thundorf

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Die Trainerfrage ist noch nicht entschieden.

B-KLASSE 1

SpVgg Detter-Weißenbach

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Interims-Trainer in der Rückrunde ist Christoph Hähnlein.

SG Hassenbach

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine

Vereinsinfos: Zwei Jugendspieler dürfen Luft im Herrenteam schnuppern.

DJK Schlimpfhof

Neuzugänge: Granit Isafi (Baden Württemberg).

Abgänge: keine

Vereinsinfos: keine.

SG Waldfenster/Lauter

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Philipp Heusinger hat für die neue Runde bereits zugesagt.

B-KLASSE 2

SG Euerdorf/Sulzthal II

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Vereinsinfos: Trainer Bastian Knauer verlässt den Verein, die Rückrunde wird ohne neuen Trainer bestritten.

SG Premich/Langenleiten

Neuzugänge: Patrick Pruys (Großbardorf), Niklas Knopp (Elfershausen).

Abgänge: Janik Loibersbeck (FC Rottershausen).

Vereinsinfos: keine.