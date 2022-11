Der Guide Michelin ist der bedeutendste Gastroführer weltweit. Jährlich werden auf das Neue Restaurants auf der ganzen Welt von Inspektoren des Guide Michelin getestet, so auch Laudensacks Gourmet-Restaurant in Bad Kissingen. Bereits im März fand die Veröffentlichung des Guide Michelin 2022 für Deutschland statt. In der vorgestellten Ausgabe sind bayernweit insgesamt 67 Sternerestaurants, in Mainfranken lediglich fünf gelistet.

Darunter auch das Laudensacks Gourmet-Restaurant aus Bad Kissingen, welches in diesem Jahr erneut und bereits zum 29. Mal in Folge mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde - so lange am Stück wie kein anderes Sternerestaurant in Mainfranken, teilt Laudensacks in einer Pressemeldung mit.

Ein gutes halbes Jahr später durfte sich das Team von Küchenchef Frederik Desch und Inhaber Anton Schick erneut über eine Auszeichnung des Guide Michelin freuen. Das Laudensacks Gourmet-Restaurant wurde mit der goldenen Michelin-Plakette 2022 für das originellste Foto im Rahmen der #MyMICHELINPlaqueGER Challenge ausgezeichnet.

Überdimensionale Plaketten

Auf dem Gewinnerfoto zu sehen ist das Gourmet-Team auf den Balkonen der Villa für Genießer. Die überdimensionalen Reproduktionen der begehrten Michelin Plaketten (1993 - 2022), welche das Laudensacks Team in den Händen hält, sind Ausdruck einer außergewöhnlichen Teamleistung und unterstreichen gleichzeitig auch die Kontinuität des Kissinger Sternerestaurants, welches sich über die Jahre in der Liste der besten deutschen Restaurantadressen fest etabliert hat, heißt es weiter.

Gemeinsam mit dem Michelin Guide hatte Metro Deutschland in diesem Jahr die Challenge ausgerufen, an der die mehr als 300 deutschen Sterne-Restaurants teilnehmen konnten. Von einer Jury, die sich aus dem Team des Guide Michelin zusammensetzt, wurde jeweils ein Gewinner aus den Kategorien "Bestes Teamfoto" sowie "Originellstes Foto" ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten zwei weitere Restaurants eine goldene Plakette für ihre kreativen Fotos.

"Wir sind unglaublich stolz über diese Auszeichnung, gerade weil die goldene Plakette ausschließlich an vier Sterne-Restaurants in ganz Deutschland verliehen wurde. Ein riesengroßes Dankeschön gilt dabei meinem fantastischen Team, das mit seiner Leidenschaft und Hingabe täglich Großartiges leistet", so Inhaber Anton Schick laut Pressemeldung.

Wine List Award

Neben dem feinen Essen und dem herzlichen Service betont der Guide Michelin auch die exzellente

Weinbegleitung mit Weinen aus der über 300 Positionen großen Wein- und Champagnerkarte.

Die vom Laudensacks-Team mit viel Expertise und Leidenschaft zusammengestellte Weinkarte

erreichte im September 2022 beim renommierten German Wine List Award 2022 in der Kategorie

"Gourmet & Sterne" 4 Sterne und gehört somit wiederum zu den 40 besten Weinkarten in ganz

Deutschland.

Geprüft wurde die Weinkarte dabei in insgesamt 25 Punkten, wie beispielsweise Breite und Tiefe der

Weinauswahl, Pflege der Jahrgänge, Aktualität des Weinangebots, worin Laudensacks Weinkarte

herausragende Ergebnisse erzielte. Patronatsgeber des Wettbewerbs waren, neben dem Magazin

für Weinkultur Vinum, auch der kulinarische Restaurantführer Gusto, das International Wine Institute

(IWI), sowie die Sommelier-Union Deutschland.