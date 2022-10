Die Sparkasse Bad Kissingen wurde von der Oskar-Patzelt-Stiftung im Rahmen des renommierten Wirtschaftswettbewerbs "Großer Preis des Mittelstandes" als Bank des Jahres für die Wettbewerbsregionen Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen ausgezeichnet. Darüber informiert die Sparkasse in einer Pressemitteilung.

Der "Große Preis des Mittelstandes" sei Deutschlands wichtigster Wirtschaftspreis. Bei der Preisvergabe ginge es seit 1994 nicht nur um Zahlen, Innovationen oder Arbeitsplätze, sondern das Unternehmen als Ganzes, in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft, werde in den Blick genommen.

Von Psilkon und der Wirtschaftsförderung nominiert

Jährlich im November startet die dreimonatige Nominierungszeit der Oskar-Patzelt-Stiftung, heißt es in der Mitteilung weiter. Kommunen, Verbände, Institutionen und Firmen werden dazu aufgefordert, herausragende mittelständische Unternehmen für den "Großen Preis des Mittelstandes" vorzuschlagen. Die Sparkasse wurde von der Psilkon GmbH & Co. KG und von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen nominiert.

Die Auszeichnung als "Finalist" nahmen 25 Unternehmerinnen und Unternehmer entgegen. An 14 Unternehmen aus den sechs Wettbewerbsregionen überreichten die Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung die begehrte "Preisträgerstatue". Exklusiv an eine Bank wurde der Sonderpreis "Bank des Jahres" vergeben.

Begründung der Stiftung

Die Erklärung der Oskar-Patzelt-Stiftung wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: "Die Sparkasse Bad Kissingen ist seit 186 Jahren fester Bestandteil des Wirtschaftskreislaufes im Landkreis Bad Kissingen." Kern des öffentlichen Auftrages des Kreditinstitutes sei es, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen.

"Diese unternehmerische Haltung der Nachhaltigkeit prägt das geschäftspolitische Handeln dieser Bank ebenso wie das gesellschaftliche Engagement." Damit leiste die Sparkasse einen "substanziellen Beitrag" zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Region und trage damit zur Attraktivität des Landkreises maßgeblich bei.

Trägt massiv zu kontinuierlichen Weiterentwicklung der Region bei

Die Jury habe aber auch "die hohe Kundennähe der Bank" und die "erfolgreiche Marktbearbeitung quer durch alle Kundengruppen" gewürdigt. Durch die Mitgliedschaften in diversen Organisationen und die kooperative Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen trage das Kreditinstitut zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Region massiv bei. "Die Sparkasse Bad Kissingen ist auf vielfältige Art regional verankert und ist wichtig für die Menschen in der Region."

Im Jahr 2022 haben an diesem Wettbewerb, der als begehrteste Auszeichnung im Mittelstand gilt, 3.075 Unternehmen teilgenommen. Dabei wurden 151 Banken und Kreditinstitute für den Sonderpreis nominiert.

"Tolle Würdigung der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"

Vorstandsvorsitzender Roland Friedrich nahm den Preis bei einer Abendveranstaltung vor über 400 Unternehmerinnen und Unternehmern im Congress Centrum Würzburg entgegen. "Bank des Jahres zu sein, macht uns besonders stolz. Die Anerkennung gibt uns in einem schwierigen Umfeld Rückenwind und bestärkt unseren Weg", wird Friedrich in der Pressemeldung zitiert.

"Es ist eine tolle Würdigung der exzellenten Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig geht mein Dank an unsere zahlreichen Kundinnen und Kunden für ihre Treue, ohne die unsere Arbeit als Marktführer und damit der Preis nicht möglich gewesen wäre."