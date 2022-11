Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen, Roland Friedrich, Vorstandsmitglied Michael Rendl und die jeweiligen Bereichsleiter würdigten in einer Feierstunde die Leistungen der Jubilare und dankten ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für ihren Beitrag, den sie in den unterschiedlichen Funktionen zu einer erfolgreichen Entwicklung der Sparkasse Bad Kissingen geleistet haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse.

Die Geehrten

40 Jahre feierten Elke Platzer (Marktservice Aktiv), Petra Bogner (Servicemitarbeiterin Hammelburg), Claudia Rottenberger (Service-Center), Anita Berninger (Marktservice Passiv), Rosi Pfrang (Servicemitarbeiterin Garitz), 30 Jahre feierten Timo Beer (Unternehmensservice), Silvia Schlotter (Servicemitarbeiterin Bad Brückenau), Rosi Bollwein (Servicemitarbeiterin Burkardroth), Steffen Kleinhenz (Vertriebssteuerung), Barbara Metz (IT-Organisation), Martina Käß (Reinigungskraft), Gabriela Musiol (Reinigungskraft), 25 Jahre feierten Andreas Kaiser (Servicemitarbeiter Hauptstelle), Elke Körner (Vorstandssekretariat), Andreas Schneider (Vertriebssteuerung), Barbara Markart (Reinigungskraft), Marco Heck (Unternehmensservice), 20 Jahre feierten Tanja Erdmann (Beratungscenterleiterin Münnerstadt/Maßbach), Manuel Knüttel (Pri-vatkundenberater Bad Brückenau) und 10 Jahre feierten Marion Thomys-Möhres (Reinigungskraft) und Petra Eidam (Baufinanzierung).