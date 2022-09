Den solistischen Part gestaltet die spanische Pianistin María Dolores Gaitán, deren Spiel durch geballte Energie, höchste Ausdruckskraft und eine faszinierende Symbiose aus Emotion und Intellekt gekennzeichnet ist. Das Dirigat obliegt dem BKO-Chefdirigenten Sebastian Tewinkel.

Unter Wiener Klassik versteht man eine besondere Ausprägung jener musikalischen Epoche, deren Hauptvertreter Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven waren. Diese drei Komponisten wirkten überwiegend in Wien und schufen dort musikalische Meisterwerke, die an formaler und ästhetischer Qualität die Werke ihrer Zeitgenossen bei Weitem übertrafen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Kammerorchesters.

Instrumentalmusik stark aufgewertet

Das Heitere und das Ernste, das Leichte und das Intellektuelle, Eigenschaften des galanten und des empfindsamen Stils sowie Einflüsse aus Italien, Frankreich und Deutschland durchmischten sie so, dass ihre Schöpfungen "für Kenner und für Liebhaber" - so der damalige Sprachgebrauch - gleichermaßen verständlich waren. Speziell die Instrumentalmusik erfuhr durch die Wiener Klassik eine starke Aufwertung und wurde zur autonomen Kunst.

Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zur Oper "L"isola disabitata" (Die unbewohnte Insel) von Joseph Haydn, die Sinfonie B-Dur KV 319 von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 19. Trotz der gebräuchlichen Nummerierung handelt es sich bei diesem Opus um das früheste Klavierkonzert Beethovens. Es orientiert sich unüberhörbar an den Vorbildern Haydn und Mozart, lässt aber auch schon die eigene Handschrift des Komponisten erkennen.

Vorverkauf der Karten

Eintrittskarten gibt es in der BKO-Geschäftsstelle, Tel. 09741/938 90, bei der Gäste-Info der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau im Elisabethenhof, Tel. 09741/8020, und an der Abendkasse. Diese öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.