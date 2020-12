LKR Bad Kissingen vor 50 Minuten

Unser Thema der Woche // Bildung

So wirbt der Landkreis Bad Kissingen um Fachkrfte

Vor allem lndliche Regionen tun sich schwer, gut ausgebildete Menschen zurck in die Heimat zu bringen. Was fehlt den jungen Menschen hier, was wird ihnen geboten? Die Redaktion hat darber mit Jrgen Metz vom Landratsamt gesprochen und mit drei Schulabgngern, die bald das Studium beenden werden.