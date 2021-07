Eigentlich sollte der zehnjährige Geburtstag der Gemeindebücherei Nüdlingen mit einem großen Comedy-Abend in der Schlossberghalle gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dies. Als Trostpflaster verteilt die Gemeindebücherei an die Besucher und Besucherinnen Stofftaschen, damit sie ihre Medien stilvoll transportieren können. Das Design dafür entwickelte Büchereileiter Hubert Ziegler zusammen mit der Grafikdesignerin Stefanie Kunder, zugleich Managerin der Allianz Kissinger Bogen.

Mit ins Boot holte Hubert Ziegler auch Lukas Nöth. Der 18-jährige Azubi und talentierte Zeichner entwickelte ein neues Logo - ein verspieltes Kätzchen auf einem Bücherstapel. Es verkörpert das, was die Gemeindebücherei vermitteln möchte: Unterhaltung und ein gutes Lebensgefühl, erläutert Büchereileiter Ziegler.

Die Geschichte der Gemeindebücherei Nüdlingen begann im Februar 2011. Der Rathausneubau wurde feierlich eingeweiht und damit auch die 200 Quadratmeter große Gemeindebücherei. Sie war lange geplant und verschiedene Gebäude standen zur Debatte.

Von Anfang an fand die neue gemeindliche Einrichtung den Beifall der Bevölkerung. Moderne Ausstattung und das vielfältige Medienangebot für alle Generationen gefallen. Die Jahresgebühren haben sich seit der Eröffnung nicht verändert, dafür aber manch anderes.

Die Bücherei startete mit einem Bestand von 6500 Medien (Zeitschriften, Bücher, Filme, CD"s und Spiele. 702 aktive Leser sorgten schon im ersten Jahr für 12 610 Ausleihen. Im Folgejahr waren es schon 15 500.

Im Gemeinderat und in der Verwaltung hätten die Belange der Bücherei immer offene Ohren gefunden. Das Medienbudget beträgt inzwischen 7500 Euro im Jahr. Die Kommune investiert jährlich zwischen 45 000 und 50 000 Euro in diese kulturelle Einrichtung, und die Bayerische Staatsbibliothek fördert stets die eingereichten Möbel- und Medien-Projekte der Bücherei.

Da eine Bücherei Neuland in der Gemeinde war, wurde erst einmal ausgelotet, was bei den Nüdlinger Bürgern und Bürgerinnen im Medienbereich und bei Veranstaltungen ankommt: Kinder-Leseclubs, offene Kinderveranstaltungen, kostenloser Leserausweis für Schulanfänger, Klassenführungen, Kulturveranstaltungen und Lesungen für Erwachsene, Bücher-Wunschkisten für die Schule, Ausstellungen und Ferienangebote für die Ganztagsbetreuung sowie besondere Filmabende standen auf der Agenda der Bücherei, die Hubert Ziegler erarbeitete.

Früher galten Büchereien als verstaubte Orte - Heute finden sich neben Büchern auch Medien wie Konsolenspiele, Tonies (Hörspiele) und Tiptois (audiodigitale Lernsysteme). E-Medien können seit 2016 im Büchereiverbund E-Medien-Bayern durch Onleihe per Download rund um die Uhr ausgeliehen werden. Seit 2017 sind die Büchereien der Gemeinden der Allianz Kissinger Bogen an die Onleihe der Gemeindebücherei Nüdlingen angeschlossen.

Das Veranstaltungskonzept "Kultur mittendrin" - das Kleinkunstprogramm der Gemeindebücherei Nüdlingen startete im Herbst 2019 und leistet einen Beitrag zur Belebung der Kultur. Künstler wurden engagiert, und ein unterhaltsames kulturelles Angebot präsentiert. Insgesamt erwies sich das Jahr 2019 mit über 17 900 Ausleihen als erfolgreichstes.

Die Corona-Pandemie verhinderte in 2020 eine nahtlose Fortsetzung. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt und die Öffnungszeiten massiv eingeschränkt werden. Zwei Lockdowns wirkten sich auf den Leihverkehr in der Bücherei selbst aus, dafür stiegen die Zahlen in der Onleihe und am Ende waren die Ausleihzahlen mit 16 115 höher als erwartet.

Im Sommer 2021 stehen die Zeichen wieder auf Neustart. Die Gemeindebücherei erhielt für das Kleinkunstfestival "Kultur mittendrin" eine eigene kleine mobile Bühne und professionelle Rückwände dazu. Nahezu alle Regale in der Bücherei wurden mit Rollen versehen. Somit entstehen flexible Möglichkeiten für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Büchereileiter Ziegler bereitet sich auf Veranstaltungen im Herbst 2021 vor, denkt an die 1250-Jahrfeier in 2022 und an die "Unterfränkischen Kulturtage", die die Allianz Kissinger Bogen in 2024 austragen wird.

Durch die digitale Entwicklung wandelt sich auch die Büchereiarbeit. Im Jahr 2020 betrug die Anzahl der Downloads 50 Prozent der Ausleihen in der Gemeindebücherei. Im Teenageralter verlieren viele jungen Leute die Bücherei aus den Augen. Die Gemeindebücherei Nüdlingen versucht dem mit einem aktuellem Medienbestand entgegenzusteuern und ihre rund 500 aktiven Leser und Leserinnen aller Altersstufen bei Laune zu halten. Darüber hinaus arbeitet man daran, sich als kultureller Treffpunkt in der Gemeinde zu positionieren. "Sich in der realen Welt zu treffen, ist im multimedialen Zeitalter schon fast wieder etwas Besonderes", schreibt Hubert Ziegler.