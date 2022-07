Horst Seufert, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Maßbach eG, feierte vor kurzem sein 40-jähriges Betriebsjubiläum.

Als Zweigstellenleiter in Rannungen und Hambach begann der Jubilar am 1. Juli 1982 seine Laufbahn bei der Genossenschaftsbank mit Sitz in Rannungen. Zwischen 1988 und 2003 leitete er die Kreditabteilung der Bank. Von November 2003 an betreute Seufert die Firmenkunden des Instituts. Zum 1. Januar 2008 wurde Horst Seufert in den Vorstand der Bank berufen.

Am Tag des Jubiläums gratulierte ihm unter anderem sein Vorstandskollege Michael Hein und überreichte ein Präsent.