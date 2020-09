Doris Loske ist seit 30 Jahren als Lehrerin in der Franz-von-Prümmer Schule tätig. So ein Fest wird eigentlich mit Singen, Tanzen und Fröhlichkeit mit allen Schülern und Lehrern in der Aula in der Franz-von-Prümmer Schule gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es leider dieses Jahr nicht möglich, weil der Schutz der Schulkinder wichtig ist. Deshalb wurde Doris Loske im kleinen Rahmen der letzten Aufsichtsratssitzung der Lebenshilfe Bad Kissingen für 30 Jahre Dienstjubiläum geehrt.

Loske wusste schon als 16-jährige bei einem Praktikum in der Schule, dass es ihre Berufung ist für Kindern da zu sein und gemeinsam mit diesen zu arbeiten. Sie hat schon drei Schulleiter erlebt und sie ist immer noch da - mit Freude an der Arbeit. Loske ist nicht nur Förderlehrerin, sondern auch seit über 20 Jahren die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Sie schaut, dass es allen gut geht, ob es die Schülerinnen und Schüler oder das Personal betrifft.