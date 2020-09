Ihr 25. Dienstjubiläum feierte Alexandra Leichmann im Kindergarten in Stralsbach. Dazu gratulierte 1. Vorsitzende Petra Straubvom Kindergartenverein St. Oswald. Alexandra Leichmann ist seit 4. September 1995 als Kinderpflegerin im Kindergarten in Stralsbach angestellt. Seit Oktober 2013 beschäftigt sie sich hauptsächlich mit den Krippenkindern, ist aber auch gruppenübergreifend im Einsatz. Die Arbeit mit den Kindern im kreativen Bereich bereitet ihr große Freude. Zum Jubiläum gratulierte auch der Elternbeirat und überreichte im Namen aller Eltern selbstgebackenen Kuchen und ein Präsent. In einer kleinen Feierrunde überraschten Personal und die Kinder ihre "Alex" mit einem Gedicht und einem selbstgestalteten "farbenfrohen" Geschenk.