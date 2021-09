Annette Müller, Geschäftsführerin des gleichnamigen Elektrofachgeschäfts "Fernseh Müller" Hausen, feierte das 25-jährige Bestehen ihrer Filialpartnerschaft mit der Deutschen Post. In einer kleinen Feierstunde würdigten Vertreter der Deutschen Post die Verdienste von Annette Müller zur Erhaltung der postalischen Infrastruktur in Hausen.

Im Sommer 1996 besiegelte Frau Müller mit der Deutschen Post ihre bis heute andauernde Filialpartnerschaft, teilt die Deutsche Post in einer Pressemeldung mit. Seither kennt "Fernseh Müller" jeder in Hausen, zumindest diejenigen, die neben einem neuen Fernsehgerät auch Briefmarken kaufen, ein Paket aufgeben oder eine andere postalische Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, heißt es weiter. Annette Müller und ihr Team helfen der Kundschaft, wo sie nur können.

Urkunde und Blumen

Als Dankeschön des Unternehmens überreichten Frank Scheller (Vertriebsleiter Würzburg) und Christian Barthel (Vertriebsmanager Würzburg) im Beisein von Oberbürgermeister Dirk Vogel und Friedhelm Schlitt (Politikbeauftragter Deutsche Post) eine Urkunde für 25 Jahre vertrauensvolle Filialpartnerschaft, einen bunten Blumenstrauß und ein kleines Präsent an Anneette Müller.

Die Deutsche Post und ihre Filial-Partner, so auch in Hausen, profitieren von der Kooperation gleichermaßen: Den Geschäften bringt die Vertriebsform eine Frequenz- und Umsatzsteigerung, da neben der Kundschaft für das Kerngeschäft zusätzliche Kundenpotentiale erschlossen werden können. Die Deutsche Post verzeichnet den gleichen Trend und sichert auf diese Weise für ihre Kunden die postalische Grundversorgung an attraktiven, kundenorientierten Standorten, heißt es weiter.