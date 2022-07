Anfang Juli standen für die Auszubildenden der Rehaklinik Am Kurpark, Pauline Desch aus Diebach die Abschlussprüfung zur Kauffrau für Büromanagement, und für Sabine Brand aus Zeitlofs-Weißenbach die Abschlussprüfung zur Medizinischen Fachangestellten an.

Eine gute Berufsausbildung sichert den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs. Dazu will auch die Rehaklinik Am Kurpark als Ausbildungsbetrieb beitragen. Zu dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung gratulierten im Rahmen eines "Arbeitsfrühstück" der Kaufmännische Leiter, Holger Metz, und Chefarzt PD Dr. Andreas Willer sowie Betriebsratsvorsitzender Thilo Hofmann im Namen der Belegschaft.

Die Ausbildungsbeauftragten Sabine Dömling (Verwaltungsbereich) und Carolin Bocklet (Medizinisch-Pflegerischer Bereich) würdigten die Motivation und das Engagement der beiden Auszubildenden in den vergangenen drei Jahren. Die sehr guten Abschlussnoten seien der Beweis hierfür. Pauline Desch erhielt für ihren hervorragenden Abschluss der Berufsschule eine Anerkennung der Regierung von Unterfranken.

Überdurchschnittlich gut

"Unsere Auszubildenden haben auch in diesem Jahr überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Das spricht für die Qualität der praktischen Ausbildungszeit in der Klinik einerseits, aber auch für das Engagement, das diese jungen Menschen an den Tag gelegt haben", würdigte Holger Metz die beiden Auszubildenden.red