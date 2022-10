Die Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Bad Kissingen, Monika Fella, zeigte bei der Generalversammlung in der Franz-von-Prümmer-Schule große Wertschätzung für die Angestellten des Vereins. "Trotz Krise, trotz enormer Belastungen - wir haben wirklich tolle Mitarbeiter!" Aber auch für die betreuten Menschen mit Handicap äußerte Fella viel Mitgefühl in diesen schwierigen Zeiten und brachte es auf den Punkt: "Zur Zeit ist ein selbstbestimmtes Leben in unseren Einrichtungen nur schwer möglich!"

In ihrem Bericht ging Fella auf die Corona-Krisenbewältigung in den einzelnen Einrichtungen näher ein und lobte die Kreativität und die Einsatzbereitschaft des gesamten Personals. Den Unwägbarkeiten zum Trotz wurden in der Schule ein Sommerfest und erstmalig ein Fasching draußen im Freien organisiert. Wegen zahlreicher Ausfälle gebe es in Schule und Tagesstätte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag in anderen Klassen ihren Dienst tun. Für die Leiterinnen und besonders flexible Mitarbeiter hatte Fella Zeitgutscheine und Lachgummis dabei.

In allen drei Wohnheimen der Lebenshilfe Bad Kissingen gab es zahlreiche Coronafälle. Helga Markart aus dem Aufsichtsrat stellte eindrucksvoll die Erschwernisse dar, indem sie für alle sichtbar die dort notwendige Schutzkleidung anlegte und den Betreuungsalltag in den Wohnheimen demonstrierte. Die Einrichtungen zeigten sich flexibel: So wurde unter anderem ein kleines Theaterstück einstudiert und im Wohnheim Hollerbusch wurde zum Beispiel die gemeinsame Weihnachtsfeier 2022 kurzerhand schon jetzt im Herbst im Gasthaus in Mittelstreu gefeiert. "Wir wollten einfach mal wieder zusammensitzen", so Fella.

Gesamtleitung wechselt

Mit einem herzlichen Dankeschön wurde Stefanie Bittner als Gesamtleiterin der Wohnheime verabschiedet. Diese geht nun zurück in den Fachdienst. Dominik Hübner wird die Leitung übernehmen.

Auch die Mitarbeiter der Offenen Behindertenarbeit, des Ambulant Unterstützten Wohnens und der TENE (Tagesstruktur für Erwachsene nach dem Erwerbsleben) erhielten Zeitgutscheine und Lachgummis von der Lebenshilfe-Chefin, die auch die Werbetrommel für die drei Einrichtungen rührte. "Wir suchen überall Mitarbeiter, aber wir haben auch für Menschen mit Behinderung dort noch Plätze frei!" Als betroffene Mutter berichtete Fella von ihrer Tochter, die sehr oft frage, wann in der Werkstatt wieder ohne Maske gearbeitet werden dürfe. "Es muss dringend Lockerungen geben", appellierte Fella an die Politik und die Verantwortlichen.

Die "trockenen Zahlen" präsentierte Alex Iffert als hauptamtlicher Vorstand der Lebenshilfe Bad Kissingen. Nachdem Zahlungseingänge der Regierung für das Haus Aublick nachträglich zu verbuchen waren, sei der Haushalt für die letzten vier Jahre zwar unterschiedlich, aber insgesamt ausgeglichen, so die Bilanz des Vorstandes.

Vorsitzende mit Herzblut

Der ehemalige 2. Vorstand der Lebenshilfe Bad Kissingen und Schweinfurter Ex-Diakoniechef Pfarrer Jochen Keßler Rosa lobte die Vereinsführung. Monika Fella sei eine sehr ungewöhnliche Vorsitzende mit Herzblut und auch zahlenmäßig sei die Lebenshilfe Bad Kissingen gut aufgestellt.

Ehrungen und Neuwahlen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Lebenshilfe Bad Kissingen wurden Bruno Gessner, Adelheid Försch und Gabriele Friedrich von der Vorsitzenden Monika Fella geehrt. Friedrich war zudem 43 Jahre lang in der Franz-von-Prümmer-Schule als Lehrerin tätig, wofür sie eine Urkunde, einen Wein und den Lebenshilfekalender erhielt.

Die Neuwahlen des Aufsichtsrates erbrachten eindeutige Vertrauensbeweise für die etablierte und bewährte Führung. Monika Fella, Helga Markart, Corina Schneider, Margarete Heusinger, Frank Dittrich und Christian Keul wurden in ihren Ämtern bestätigt. Den Elternbeirat der Schule vertritt Maria Seit, für den Heimbeirat wurde Claudia Beck in das Gremium berufen und als Abgesandte des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Schweinfurt fungiert Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk. Eine Abordnung von den Mitarbeitern muss noch von der Gesamt-Mitarbeitervertretung gewählt werden.