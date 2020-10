Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (21. Oktober 2020) in Sulzthal im Kreis Bad Kissingen gekommen. Eine 20-jährige Fahrerin war auf der Straße von Sulzthal nach Obbach unterwegs. Plötzlich rannten drei Pferde über die Straße. Wie sich später herausstellte, waren diese von einem Bauernhof in der Nähe ausgerissen.

Die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit zwei der drei Pferden. Durch den Aufprall schleuderte ihr Auto erst nach links, dann nach rechts und blieb schließlich an einer Leitplanke stehen. Die 20-Jährige wurde dabei eingeklemmt, konnte aber von zwei Ersthelferinnen befreit werden.

Schwerer Verkehrsunfall: Fahrerin wird eingeklemmt - ein Pferd stirbt sofort

Eines der Pferde war sofort tot. Ein zweites mussten Polizisten aufgrund der starken Verletzungen von seinem Leid erlösen und es erschießen. Das dritte Pferd flüchtete. Die 20-jährige Autofahrerin kam in ein Krankenhaus.