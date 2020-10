Am Dienstagnachmittag (06. Oktober 2020) hat eine 18-Jährige auf regennasser Straße bei Hammelburg die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam ins Bankett, lenkte scharf nach links, geriet auf die Gegenfahrbahn, verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Auto und landete im rechten Straßengraben,

Bei dem Unfall wurde das Mädchen schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Streckenabschnitt in Richtung Hammelburg war zeitweise voll gesperrt. Das berichtet die Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung.