Schwere Rückenverletzungen: Mann stürzt bei Dacharbeiten auf Stein

Am Freitagnachmittag stürzte ein 58-jähriger bei Arbeiten auf dem Vordach seines Hauses in Maßbach etwa zwei Meter in die Tiefe. Er fiel dabei mit dem Rücken auf einen "L-Stein" und verletze sich an der Wirbelsäule, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Der Mann konnte sich noch in den Eingangsbereich des Hauses schleppen und seine Ehefrau verständigen. Diese wiederum verständigte den Rettungsdienst. Der 58-jährige wurde schwer verletzt in ein regionales Krankenhaus gebracht, schwebte jedoch nicht in akuter Lebensgefahr.