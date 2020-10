Der Angeklagte verbirgt sein Gesicht, als er den großen Saal der Stadthalle betritt, die Corona-bedingte Ausweichstätte für den Prozess am Schweinfurter Landgericht Schweinfurt . Er kommt direkt aus der Untersuchungshaft , in der er seit 12. Februar sitzt. Der 21-Jährige trägt seinen Pulli verkehrt herum, die Kapuze verdeckt sein Gesicht. Es scheint, als wolle er niemandem direkt in die Augen blicken. Vor allem nicht den Eltern der betroffenen Kinder und Jugendlichen . Sie sitzen an Tischen verteilt, einzeln oder zu zweit, direkt vor ihm. Es wirkt wie ein Tribunal.