In den frühen Morgenstunden des 31. Januars kamen eine Kollegin und ein Kollege der Landespolizei Rheinland-Pfalz in Ausübung des Dienstes ums Leben. Im Gedenken an die Opfer und in tiefem Mitgefühl für die Hinterbliebenen und sowie für alle rheinland-pfälzischen Kolleginnen und Kollegen hatte der Leiter des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Oerlenbach (BPOLAFZ OEB), Polizeioberrat (POR) Jens Hering, die im Präsenzdienst befindlichen Angehörigen seiner Dienststelle aufgerufen, am Freitag, 4. Februar, 10 Uhr, mit einer gemeinsamen Schweigeminute innezuhalten und der Opfer zu gedenken, heißt es in einer Pressemeldung des BPOLAFZ OEB.

Verneigt

Stellvertretend für alle anwesenden Angehörigen des BPOLAFZ OEB verneigten sich die Polizeimeisteranwärterin Kira Messerschmitt (21) und ihr Lehrgruppenleiter, Polizeioberkommissar Sebastian Haseney (43), im Rahmen dieser Veranstaltung symbolisch vor der Polizeikommissaranwärterin (24) und dem Polizeioberkommissar (29) der rheinlandpfälzischen Polizei.

Hohe Anteilnahme

POR Hering bedankte sich für die überaus hohe Anteilnahme bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.