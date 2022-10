Das Landratsamt Bad Kissingen hat eine sogenannte Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest erlassen. Laut Geflügelpest-Verordnung vom 20. Oktober gilt damit für das gesamte Gebiet des Landkreises Bad Kissingen, dass Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel) außerhalb einer gewerblichen Niederlassung oder, ohne dass eine solche Niederlassung besteht, gewerbsmäßig nur abgegeben werden dürfen, soweit die Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden sind. Die Untersuchungsanordnung gilt nicht für die Abgabe von Geflügel, das zur Schlachtung gebracht wird. So steht es in der Sonderausgabe des Amtsblattes.

Zur Begründung heißt es: Das bislang schwerste registrierte Geflügelpest-Geschehen in Europa hat auch in Deutschland ein bis dato nicht dagewesenes Ausmaß erreicht und breitet sich von Norddeutschland, aktuell insbesondere auch über den Handel mit Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln in Richtung Süddeutschland aus.

Trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen ist daher auch in Bayern jederzeit mit einem Ausbruchsgeschehen zu rechnen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens-mittelsicherheit (LGL) kommt in seiner aktuellen Risikoeinschätzung für das Auftreten von HPAIV in Bayern vom 18.10.2022 zu der Einschätzung, dass entsprechende Vorsicht insbesondere beim Handel mit Lebendgeflügel aus Norddeutschland, vor allem bei der Abgabe im Reisegewerbe angezeigt ist.

Risiko minimieren

Um dieses Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayerische Nutz- und Hausgeflügel-bestände zu minimieren, wird es aus Sicht des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) daher als notwendig erachtet, die Abgabe von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Reisegewerbe zu beschränken.

Die Kreisverwaltungen wurden deshalb mit Schreiben vom 18.10.2022 angehalten eine entsprechende Allgemeinverfügung zu erlassen.