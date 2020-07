Schüler spenden für Tierheim

Da in diesem Schuljahr aufgrund der Hygieneregeln weder eine Abschlussfahrt noch Ausflüge stattfinden konnten und auch die Abschlussfeier im kleinen Rahmen gehalten wurde, beschlossen die Schüler der Klasse 9c der Mittelschule Bad Brückenau ihr Geld aus der Klassenkasse an das Tierheim Wannigsmühle zu spenden.

Die Schüler hatten aus den letzten beiden Schuljahren durch Pausenverkäufe, den Verkauf von Speisen und Getränken bei den letztjährigen Abschlussklassen und diversen Gewinnen bei Wettbewerben einiges an Geld gesammelt. Somit kam ein Betrag von 335 Euro zusammen. Die Idee, das Geld an die Wannigsmühle zu spenden kam in der Klasse ziemlich schnell und wurde einstimmig beschlossen.

In der ersten Ferienwoche trafen sich Klassensprecher Jonathan Ullrich und Klassenlehrerin Katja Dittmayer am Eingang der Wannigsmühle und überreichten das Geld an die Tierheimchefin Ursula Boehm, die sehr gerührt war und sich herzlich für die Spende bedankte.red