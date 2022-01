Ein 14-jähriger Junge ist in Bad Kissingen durch einen Lichtschacht gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Ein weggeworfenes Deo war der Grund für den Unfall. Nun wurde der Schacht zur Sicherheit abgedeckt.

Junge fällt in Bad Kissingen durch Schacht

Mit rot-weißem Flatterband ist die Hecke hinter der Sparkasse am Übergang zum Zentralparkhaus abgesichert, gleich hinter dem Geldwechsler-Denkmal. Die dahinter im Gebüsch am Boden installierte Hartplastikkuppel, die die darunterliegende Tiefgarage mit Licht versorgt, wurde mit durchsichtiger Plastikfolie abgedeckt. Kaum ist jetzt noch zu erkennen, dass diese Kuppel zerbrochen ist.

Am Montagabend (10. Januar 2022) gegen 18 Uhr hatte sich an dieser Ecke zur Sparkassenpassage ein 14-jähriger Schüler mit anderen Jugendlichen aufgehalten. Beim Versuch, ein in die Hecke geworfenes Deo wiederzuholen, hatte sich der 14-Jährige durch die dichte Hecke gezwängt und ist laut Polizeibericht auf die Plastikkuppel gesprungen.

Diese brach unter dem Gewicht des Schülers, sodass der Jugendliche etwa drei Meter tief auf den Asphaltboden der Garage fiel. Beim Aufprall brach er sich einen Arm und klagte später über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Zur weiteren Behandlung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht.

Nach Sturz in Tiergarage: Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Nach Aufnahme des Vorfalls leitete die Polizei eine entsprechende Ereignismeldung an die Staatsanwaltschaft weiter. „Auch wenn wir keine offensichtliche Straftat erkennen können, aber dennoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, dass eine solche vorliegt, melden wir dies routinemäßig der Staatsanwaltschaft“, begründete dies Dominik Fertig, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Staatsanwaltschaft hat dann zu klären, ob vielleicht doch eine Straftat wie etwa fahrlässige Körperverletzung vorliegen könnte, falls der Jugendliche auf die Kuppel gestoßen worden ist, oder vielleicht auch ein Fall von Nachlässigkeit, falls die Lichtkuppel einen Materialschaden hatte. „Uns liegen dafür allerdings keine Erkenntnisse vor“, betonte Fertig ausdrücklich.

Die Stadtwerke, die das mit der Tiefgarage der Sparkasse baulich direkt verbundene Zentralparkhaus betreiben, sind von diesem Vorfall nicht betroffen, versicherte Prokuristin Susanne Schmelzeisen auf Nachfrage. Diese Tiefgarage gehöre zur Sparkasse. Deren Vorstandsvorsitzender bestätigte, dass man den Vorgang bereits der eigenen Versicherung gemeldet hat.

Nicht geklärt werden konnte bis zum Mittwoch, ob die Hartplastikkuppel stabil genug war oder es hätte sein sollen, um das Gewicht eines Jugendlichen beziehungsweise seinen Sprung tragen zu können, oder ob der Bruch des Hartplastiks eine unvermeidbare Folge war. Ebenfalls nicht geklärt werden konnte, ob der Sprung des Jugendlichen auf die Kuppel durch ein versehentliches Stolpern passierte oder mutwillig geschah.