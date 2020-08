Schottergärten:Verbot sinnvoll?

Für die einen sind Schottergärten ein gestalterisches Element der modernen Architektur; für andere eine Möglichkeit die Gartenarbeit zu minimieren. Und für den Rest sind sie einfach nur "Gärten des Grauens". In Baden-Württemberg sollen diese Gärten aus den Städten und Ortschaften verschwinden. In Schweinfurt wurde eine Begrünungssatzung verabschiedet, die Schottergärten verhindern soll. Auch Würzburg bringt gerade ein Verbot auf die Beine. Der Bund Naturschutz hält ein Verbot im Landkreis ebenfalls für angebracht, weil auch hier immer mehr Schottergärten aus dem Boden sprießen. Das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde im Landkreis sieht in dieser Frage die Kommunen in der Pflicht, wenn solche Gärten künftig aus den Ortsbildern verschwinden sollen.