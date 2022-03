Schondra vor 51 Minuten

Gefährliche Körperverletzung

Schwere Kopfverletzung: Streit zweier Männer eskaliert - Polizei ermittelt

In Markt Schondra kam es am Sonntag zu einem Streit zweier Männer, in dessen Verlauf sich einer der Beiden eine Kopfwunde zuzog. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.