Zwei Arbeitskollegen haben sich am Montagnachmittag (13. März 2023) am Pendlerparkplatz bei der AS Wildflecken zu einer Aussprache getroffen, die jedoch nicht ganz so friedlich verlief.

Laut Polizeiinspektion Bad Brückenau war es in letzter Zeit häufiger zu Streitigkeiten unter den beiden Männern gekommen: diesmal kam es jedoch zu einer brutalen Attacke. Der 19-Jährige schlug seinen 21-jährigen Kollegen plötzlich mit der Faust ins Gesicht.

Nach Prügelei im Kreis Bad Kissingen: Beide Männer werden strafrechtlich verfolgt

Offenbar wurden bei der Auseinandersetzung beide Männer leicht verletzt.

Nun müssen sie sich vor der Justiz verantworten: Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

