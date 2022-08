Am 28. August eröffnet das Fränkische Freilandmuseum Fladungen eine neue Attraktion: die Schmiede aus Waldberg. Bereits 2018 begannen die ersten Arbeiten zum Umzug des Gebäudes ins Freilandmuseum. Zur Eröffnung erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner Waldbergs freien Eintritt.

Schmied bei der Arbeit zusehen

Noch bis in die 1950er Jahre hatte jedes Dorf eine Schmiede. Der Schmied war früher ein unentbehrlicher Handwerker. Zu seinem Repertoire zählten sämtliche Arbeiten mit dem Werkstoff Eisen, von der Anfertigung von Werkzeugen über Hufbeschlag und Reparaturen aller Art bis hin zum Umbau von Maschinen. Am 28. August wird im Freilandmuseum die Schmiede aus Waldberg in Betrieb genommen und die Besucherinnen und Besucher können ab 13 Uhr dem Schmied in der Werkstatt an Esse und Amboss zuschauen.

Insgesamt vier Jahre haben die Arbeiten gedauert, von der Dokumentation des Bestands über die Bergung des Inventars, die Verpackung der Bauteile, den Transport von Waldberg ins Freilandmuseum bis hin zum schrittweisen Wiederaufbau. Parallel wurde das Inventar gereinigt, Eisenteile konserviert und alles inventarisiert.

Offizielle Eröffnung

Um 11 Uhr wird die Schmiede zwischen Büttnerei und Backhaus des Museumsdorfs vom Vorsitzenden des Zweckverbandes Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, eröffnet. Grußworte sprechen Landrat Thomas Habermann und die Bürgermeisterin der Gemeinde Sandberg, Sonja Reubelt. Anschließend wird Museumsleiterin Ariane Weidlich gemeinsam mit Sammlungsleiter Niklas Hertwig die neue Attraktion des Freilandmuseums vorstellen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung mit einem Konzert der böhmisch-mährischen Blasmusikbesetzung der Rhönmusikanten Waldberg.

Nach Abschluss des offiziellen Teils können sich Besucherinnen und Besucher selbst einen Eindruck machen und die Schmiede besichtigen. Zu finden wird sie dann ganz leicht sein, da ein Schmied die Werkstatt ab 13 Uhr nach Jahren des Stillstands zu neuem Leben erweckt:. der schwarze Rauch des Schmiedefeuers, die typischen Schmiedegeräusche, wenn Hammer und Amboss aufeinandertreffen.

Mit der Eröffnung der Schmiede und der ersten Schmiedevorführung wird gleichzeitig ein neues Vermittlungsprogramm im Museum etabliert, das fortan für Interessierte auch in Form von Kursen und Ferienprogrammen angeboten werden soll, teilt das Museum mit.

Informationen

Freier Eintritt

Anlässlich der Eröffnung der Schmiede erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfs Waldberg am 28. August gegen Vorlage des Personalausweises freien Eintritt ins Freilandmuseum Fladungen.

Rhön-Zügle

Zur Eröffnung ist das Rhön-Zügle wieder auf der Strecke Fladungen - Ostheim v. d. Rhön - Mellrichstadt unterwegs. Fahrkarten sind an der Museumskasse oder im Zug erhältlich. Rhön-Zügle-Fahrgäste erhalten bei Vorlage einer tagesgleichen Zugfahrkarte vergünstigten Eintritt ins Museum.

Öffnungszeiten

1. April bis 6. November, Mai bis September: täglich 9 - bis 18 Uhr

April, Oktober, November: Dienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr.

freilandmuseum-fladungen.de