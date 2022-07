Roßbach vor 45 Minuten

Arbeitsunfall

Holzarbeiter stößt sich Kopf an scharfen Zacken - Spaziergängerin findet ihn stark blutend

Ein 42-jähriger Mann hat sich am Mittwoch im Landkreis Bad Kissingen beim Holzverladen an einem Kran so heftig den Kopf gestoßen, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.