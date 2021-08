Hund greift Frau in Riedenberg an: Am Dienstag (17. August 2021) wurde eine Frau in der Nähe des Berghaus Rhön von einem Hund gebissen, wie die Polizei Bad Brückenau mitteilt.

Die 52-jährige Hundehalterin wollte gerade ihren eigenen Hund ins Auto lassen, als sie von einem freilaufenden, anderen Hund mehrfach gebissen wurde. Sie trug Verletzungen leichterer Art am Rücken und am Arm davon, die ambulant behandelt werden mussten. Gegen den Hundehalter wird wegen des Verdachts des fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa