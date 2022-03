Kleidung, Medikamente, Geldspenden. Unzählige Hilfskonvois sind bereits auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, um die Menschen dort zu unterstützen. Aber die Solidarität für die Betroffenen in der Ukraine ist weiterhin groß - auch in der Region. Immer mehr Menschen zeigen ihre Hilfsbereitschaft und machen sich auf den Weg zu Sammelstationen für Sachspenden, oder suchen nach der passenden Anlaufstelle für eine Geldspende. Doch auch durch Unterkünfte, Sprachkenntnisse, psychologische Betreuung oder Lagerräume kann geholfen werden. Hierbei bittet das Landratsamt die Einwohner, sich vorrangig unter der E-Mail ukraine-hilfe@kg.de zu melden.

In Bad Kissingen nimmt die Apotheke im Adlerhaus Sachspenden bis zum 09. März an. Weitere Abgabemöglichkeiten sind das "Haus erLebenskunst" in Ramsthal (Donnerstag 03.März, 17 bis 19 Uhr), Quellenstraße 14, 97723 Oberthulba (03. März, 14 bis 15:30 Uhr) oder die Domstraße 19, 97714 Rottershausen (03.März, 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr). Die Organisatoren hoffen unter anderem auf warme Kleidung, Schuhe, Decken, Kissen, Taschenlampen, aber auch schmerzlindernde Medikamente wie Ibuprofen/Paracetamol, Mittel gegen Durchfall, fiebersenkende Mittel und Erste Hilfe Sets.

Olena Albert, die Organisatorin der Ukraine-Demos in Bad Kissingen, bietet zusammen mit Gabrielle Klee ebenso die Möglichkeit für Sachspenden an. Bei Interesse kann sich unter 0152 341 391 03 gemeldet werden. Geldspenden können direkt an DE 7779 3510 1000 3143 1935 (Betreff: Hilfe Ukraine) überwiesen werden. Die Koordinatorin betont, die Spenden werden zu 100 Prozent in die Ukraine gehen und macht auf eine genauste Dokumentation der Verwendung aufmerksam.

Die Caritas und das Bayrische Rote Kreuz befinden sich, zusammen mit der Diakonie, aktuell noch in der Planungsphase, verweisen aber bei Neuigkeiten auf ihre Internetseiten. Geldspenden sind ebenfalls auf den Homepages der drei Hilfsorganisationen möglich.

Sachspenden können unter anderem in Langenleiten im "Haus für alle" abgegeben werden. Abgabe ist dort am Freitag, 04.März von 10 bis 18 Uhr und Samstag, 05. März von 9 bis 16 Uhr möglich. Des Weiteren wird dort dringend nach einem Fahrer*in und/oder einem großen Auto/Sprinter gesucht. Bei Interesse bittet die Organisatorin Anna Keßler um einen Anruf bei folgender Nummer: 0151 681 661 91. Auch eine Geldspende ist möglich.