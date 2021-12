Bad Kissingen vor 1 Stunde

veganes Kochbuch

Rhögane Küche: Kochbuch vereint die Rhön und veganes Essen

Weil er die Menschen nicht immer mit einem Tiefkühlgemüsemix abspeisen wollte, hat der Koch Swen Kuttig lange an leckeren veganen Rezepten gearbeitet. Nun kommt sein erstes Kochbuch heraus, in dem er sein Konzept der "Rhöganen Küche" näherbringen will.