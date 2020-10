Aschach bei Bad Kissingen vor 43 Minuten

Historisches

Reges Treiben in Aschachs Graf-Luxburg-Museum

Gräfin Carola, Diener Gustav und Stubenmädchen Mathilde geben am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr, im Graf-Luxburg-Museum einen lebendigen Einblick in vergangene Tage. Dazu schlüpfen drei Museumspädagoginnen in diese Rollen.