Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat die 95 Prüfungsbesten aus Mainfranken in der Stadthalle in Lohr ausgezeichnet. Die Absolventinnen und Absolventen haben in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf herausragende Leistungen in der Berufsabschlussprüfung erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK.

IHK-Präsident Klaus D. Mapara gratulierte den Absolventen und ihren Ausbildern zu den außerordentlichen Leistungen. Besonders stolz könnten die Absolventen darauf sein, dass sie mit einem IHK-Abschluss national wie international sehr gut aufgestellt seien, so Mapara. Die Industrie- und Handelskammern bieten bundesweit einheitliche und somit vergleichbare Prüfungen an. Hierdurch werden Transparenz und Qualität der Abschlüsse in hohem Maße gewährleistet. Ebenso wie die IHK-Prüfungen stelle die duale Ausbildung an sich ein starkes Qualitätsmerkmal dar und genieße daher auch im Ausland ein sehr hohes Ansehen.

Weiter am Ball bleiben

Mapara empfahl den Absolventinnen und Absolventen, sich zwar über den Abschluss und die guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu freuen, zeitgleich aber am Ball zu bleiben und sich weiterzubilden. Neben der Möglichkeit, sich bei der IHK für ein Weiterbildungsstipendium zu bewerben, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel die Möglichkeit, Meister-BAföG in Anspruch zu nehmen.

Der spezielle Dank an diesem Abend galt den Ausbilderinnen und Ausbildern aus den Betrieben sowie den Berufsschullehrern. Sie sichern als Partner in der dualen Ausbildung gemeinsam die Qualität der Ausbildung. Über 2500 ehrenamtliche Fachleute aus Unternehmen und Berufsschulen engagieren sich zudem in den IHK-Prüfungsausschüssen.

Insgesamt haben 3979 junge Menschen die Winterprüfung 2021/2022 und die Sommerprüfung 2022 absolviert.