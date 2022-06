Los geht es am Sonntag, 19. Juni, mit dem Ensemble des Meininger Puppentheaters. Sie zeigen mit dem Märchen "Sechse kommen durch die ganze Welt" eine Neuproduktion, so eine Pressemitteilung.

Am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr, unterhält der Puppenspieler Thomas Glasmeyer aus Würzburg mit dem Commediatical "Mortadella und Co" das Publikum. Diesmal geht es um Leben und Lieben im kleinen italienischen Dörfchen Fegato alla Veneziana unweit der ligurischen Küste. Am 26. Juni um 11.30 Uhr präsentiert Glasmeyer dann seine Version des musikalischen Märchens von Peter und der Wolf.

Ausführliches Programm

Das ausführliche Programm steht auf der Website der Vhs (Aktuelles), im Kulturprogramm der Stadt Bad Neustadt oder kann bei armin.meisner@gmx.de angefordert werden. Unter dieser Mailadresse sind auch Kartenreservierungen möglich. Karten gibt es auch bei Toto-Lotto (Spörleinstraße 26 in Bad Neustadt).acz