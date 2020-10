Wollbach bei Bad Kissingen vor 1 Stunde

Konzert

Premiere beim Marienkonzert in Wollbach

Es war kalt und windig. Regen fiel. Doch die rund 50 Besucher störte das nicht. Im Gegenteil. Ihre Aufmerksamkeit galt der Musik, die am späten Nachmittag in der Siebenschmerz-Anlage in Wollbach zu hören war.