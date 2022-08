Wer heute mit offenen Augen durch die Stadt geht, der sieht es an allen Ecken, wie sehr qualifiziertes Personal gesucht wird. Auch in den Zahnarztpraxen ist es nicht anders: Eine gute und qualifizierte zahnmedizinische Fachhelferin zu finden ist solch eine Seltenheit, wie eine Perle in einer Muschel zu finden, schreibt die Zahnarztpraxis Panitz in einer Pressemitteilung. Die Praxis hatte Glück: Nicole Koch kam als Neueinsteigerin in die Praxis und erlernte den Beruf der zahnmedizinischen Fachhelferin (ZMF) von der Pike auf.

Das Besondere dabei ist, dass Frau Koch diesen Schritt wagte, als sie schon Mutter zweier erwachsener Kinder war, zwei Enkel hat. Umso engagierter ging sie die Ausbildung an und durfte nun für ihren herausragenden Schulabschluss als Jahrgangsbeste den Ludwig-Erhard-Preis der Stadt Schweinfurt entgegennehmen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Nicole Koch wird nun als fertige zahnmedizinische Fachhelferin in der Praxis bleiben.