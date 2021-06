Die niedrigen Corona-Zahlen machen es möglich: Auch der Postkutschenbetrieb zwischen Bad Kissingen und Bad Bocklet oder Schloss Aschach startet wieder. Ab Donnerstag, 10. Juni, soll der reguläre Liniendienst wieder bis Ende Oktober in Betrieb gehen. Die Fahrten führen abwechselnd nach Bad Bocklet (jeweils Freitag und Sonntag) und zum Schloss Aschach (Donnerstag und Samstag). Abfahrt der Postkutsche ist jeweils in Bad Kissingen am Tattersall-Parkplatz um 14 Uhr. Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Buchungen für die Fahrten in der traditionellen Kutsche werden von der Staatsbad Bad Kissingen GmbH (Tel.: 0971/804 84 44) angenommen. Nach den derzeitigen Corona-Regeln dürfen pro Fahrkabine (die Kutsche hat zwei Kabinen mit einmal sechs und einmal drei Plätzen) jeweils drei Hausstände befördert werden.

Kontaktdaten

In der Kutsche besteht für Erwachsene die Pflicht zum Tragen einer FFP-2 Maske. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Weiterhin werden die Kontaktdaten der Fahrgäste erhoben. Nach derzeitigem Stand ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht erforderlich, heißt es in der Pressemeldung.