Ein Konzert der besonderen Art präsentiert am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr die Gemeindebücherei in der Schlossberghalle Nüdlingen. Auf dem Programm steht Georges Gershwins legendäre Jazz-Opera "Porgy and Bess", in Bearbeitung mit zwei Musikern und einem Erzähler.

Mit ihrem "Erzählkonzert" verwirklichen Saxofonist Stephan Völker, Pianist Mike Schoenmehl und Schauspieler Ardell Johnson eine lang gehegte Idee. Sie entführen das Publikum direkt in die Catfish Row im Charleston des 19. Jahrhunderts, mitten hinein in das Leben von Porgy und Bess. Die Lieder erzählen von Menschen: von Einsamkeit, Sehnsucht und Verführbarkeit. Und natürlich von einer großen, einmaligen Liebe. (Mehr über das Erzählkonzert unter porgyandbess.eu)

Stephan Völker studierte Saxofon und spielte mit Größen wie Albert Mangelsdorff und Bill Ramsey. Engagements hatte er in vielen Musical- und Theaterproduktionen sowie europaweite Auftritte mit verschiedenen Bands. Pianist Mike Schoenmehl ist seit vielen Jahren Dozent an der Musikhochschule Frankfurt, der Frankfurter Musikwerkstatt und der Musikhochschule Mainz. Er ist Komponist und Autor zahlreicher Publikationen. Ardell Johnson studierte an der Goodman Musical-Theater. Engagements hatte er als Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger.

Karten und Reservierungen gibt es in der Gemeindebücherei Nüdlingen, Tel: 0971 7271 25 oder unter buecherei@nuedlingen.de red