Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 19. Juni 2022

Bad Kissingen

„Kleiner“ Parkrempler

Am Samstagnachmittag stieß ein 2-jähriger Junge auf einem Hotelparkplatz in Bad Kissingen beim Öffnen der Fahrzeugtür diese an einen daneben geparkten BMW. Der kleine Junge war nach dem Parken von seinem Platz im Fahrzeugfond nach vorne geklettert und entzog sich so der Kontrolle seiner Erziehungsberechtigten, welche be-reits aus dem Pkw gestiegen waren. Das schwungvolle Türöffnen konnte daher nicht verhindert werden. Durch den Anstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500€.

Frontal zusammengestoßen

Am Samstagvormittag, gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem VW Transporter die Dr.-Georg-Heim-Str. in Bad Kissingen. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 12 kam ihm eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan entgegen und stieß frontal mit dem Transporter zusammen. Der Pkw Nissan wurde dabei herumge-schleudert und landete in einem Beet neben der Straße. Die 54-jährige Fahrerin klagte über Schmerzen im Nackenbereich und begab sich im Anschluss an die Unfallauf-nahme in ärztliche Behandlung. Der 43-jährige VW-Fahrer blieb glücklicherweise un-verletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, am Pkw Nissan Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, sich mit der PI Bad Kissingen in Verbindung zu setzten.

Rauschgift aufgefunden

Am Samstagnachmittag konnte eine Streifenbesatzung einen Mann dabei beobach-ten, wie er sich Im Lindes gerade eine Zigarette drehte. Beim Erblicken des Streifen-wagens wurde er sehr hektisch und ging schnellen Schrittes davon. Der Grund für das auffällige Verhalten konnte bei einer anschließenden Kontrolle schnell gefunden wer-den. Der 45-Jährige führte neben seinem Drehtabak noch eine geringe Menge Mari-huana mit sich. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Diebstahl auf der Offroad Messe

Aus den Regalen eines Messestandes der Offroad Messe wurden im Laufe des Sams-tagvormittages ein Navigationsgerät der Marke Garmin und zwei Fächer im Gesamt-wert von 634 Euro durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Wer die Offroad Messe am Samstag besucht hat und verdächtige Beobachtungen an einem Messestand gemacht hat, möge sich bitte mit der PI Bad Kissingen in Verbindung setzen.

Bad Bocklet

Motorradfahrer gestürzt

Am Samstagmorgen befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die Aschacher Straße in Fahrtrichtung ortsauswärts. Im dortigen Kreisverkehr rutschte ihm aufgrund des dorti-gen Straßenbelags an einer schmierigen Stelle der Hinterreifen weg und er stürzte. Dabei zog er sich eine Schürfwunde am linken Ellenbogen zu. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Fehler beim Abbiegen

Am Samstagmorgen befuhr ein 75-jähriger Citroen-Fahrer die Riemenschneiderstraße in Steinach. Als er von dieser nach links in die Brückenstraße abbiegen wollte, übersah er eine ihm entgegenkommende Ford-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß im Kreu-zungsbereich. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Nüdlingen

Motorradfahrer übersehen

Am Samstagnachmittag kam es in Nüdlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker wollte rückwärts in eine Seitenstraße fahren und übersah hierbei den hin-ter seinem Fahrzeug befindlichen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro.

Wildunfälle im Dienstbereich

Im Dienstbereich der PI Bad Kissingen ereigneten sich im Zeitraum vom 18.-19.06.2022 insgesamt vier Wildunfälle. Zwei Rehe, ein Hase und ein Waschbär liefen jeweils vor einen Pkw. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8500 Euro. Die zuständigen Jagdpächter wurden informiert.

Bad Brückenau

Erneuter Nachbarschaftsstreit mündet in Beleidigung

Ein 91-Jähriger aus Zeitlofs war am 18.06.2022 gegen 19:05 Uhr der Meinung, dass seine Nachbarn ihren Balkon für ihn in nicht zumutbarer Badebekleidung benutzten. Diesen Zustand wollte der 91-Jährige beenden, weshalb er seine Nachbarn vom eigenen Balkon aus mit Wasser bespritzte. Es folgte ein ungehaltenes Wortgefecht. Der Herr konnte von der eingesetzten Polizeistreife nur mit Mühe zur Ruhe und Einsicht bewegt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Pferdestall betreten und Futtermittel ausgeschüttet

Ein 41-Jähriger aus Wildflecken betrat am 17.06.2022 gegen 22:40 Uhr unberechtigt einen Pferdestall in Wildflecken und verstreute mutwillig verschiedene Sorten von Pferdefutter im Einstreu auf dem Stallboden. Das Pferdefutter war damit aufgrund der Verunreinigung nicht mehr zur Fütterung geeignet. Aufgezeichnet wurde die Tat durch eine im Stall angebrachte Videokamera, wodurch der 41-Jährige eindeutig als Täter identifiziert werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Wildunfall mit Feldhase

Am 18.06.2022 befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw Seat die ST 2790 von Oberleichtersbach nach Bad Brückenau. Hierbei erfasste sie einen plötzlich die Fahrbahn überquerenden Feldhasen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Feldhase rannte weiter.

Kreis Bad Kissingen

Fahrradfahrerin gestürzt

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagmittag befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Kissinger Straße in Euerdorf. Als sie die Brücke in Richtung Bundesstraße überquert hatte, wollte sie rechts auf den Bordstein hochfahren. Hierbei rutschte ihr Vorderreifen an der Bordsteinkante ab. Die Radfahrerin kam zu Sturz und prallte gegen die dortige Begrenzungsmauer. Durch den Aufprall zog sich die Frau Verletzungen am Kopf und am rechten Arm zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Fahrradhelm verhinderte noch schwerere Verletzungen. An ihrem Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall beim Einkaufen

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: In den Mittagsstunden des Samstags ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Ausparken vor einem Verbrauchermarkt in Hammelburg. Gegen 12:20 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem VW Multivan und einem rangierenden Renault. An beiden Fahrzeugen wurden die Stoßfänger leicht eingedrückt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro.

Pkw-Fahrer augenscheinlich unter Drogeneifluss

Wirmsthal, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstag um 10:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Hammelburger Polizei ein weißer Kleintransporter auf. Das Fahrzeug wurde in der Hauptstraße von Wirmsthal angehalten und der Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stellten die Beamten Verdachtsmomente fest, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt schließen ließen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 28-jährige Fahrzeugführer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte noch eine Kleinmenge an Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Fahrens unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 18. Juni 2022

Bad Kissingen

Unfallflucht am Messeparkplatz geklärt

Am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, teilte ein Messebesucher eine Unfallflucht

auf dem Parkplatz in der Kasernenstraße mit. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein

Pkw VW, der auf dem dortigen Messeparkplatz geparkt war, von einem zuerst noch

unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt worden war. Der Schaden wurde

auf ca. 1500 Euro geschätzt. Bei einer Absuche des Parkplatzes hatte der Mitteiler

einen Pkw Dodge festgestellt, der auffällige Spuren am Hinterreifen hatte. Bei einem

Spurenabgleich konnte dann festgestellt werden, dass der Schaden am VW durch

den Pkw Dodge verursacht worden war. Gegen den Fahrer des Dodge Pickups wird

nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Am Freitagabend fiel einer Bad Kissinger Streifenbesatzung ein Fahrradfahrer auf, der

vom Busbahnhof in der Münchner Straße in die Sparkassen-Passage fuhr. Aufgrund

seiner sehr auffälligen Fahrweise wurde er zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da

ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest 1,68 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme

durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 66-jährigen wird nun

wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Am Freitagvormittag, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der B286 zwischen Bad Kissingen

und Oerlenbach zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr zwischen einem Mercedes

Vito und einem vermeintlich weißen Wohnmobil. Der Fahrer des Wohnmobils ist flüchtig.

Der entstandene Sachschaden beim Mercedes Vito beläuft sich auf ca. 450,- Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen,

0971/7149-0, zu melden.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, wollte ein 18-jähriger mit seinem Pkw aus einer

Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Spitzwiese rückwärts ausfahren.

Dabei übersah er den hinter ihm fahrenden Pkw Audi einer 30-jährigen und

stieß mit diesem zusammen. Während am Pkw Audi ein Sachschaden von ca. 3000

Euro entstand, wird der Schaden am Pkw BMW des Verursachers auf ca. 3500 Euro

geschätzt.

Radfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, fuhr eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin in

der Martin-Luther-Straße vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah sie einen von hinten

heranfahrenden Fahrradfahrer. Obwohl der 26-jährige Fahrradfahrer noch nach links

auswich, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Mann leicht am Fuß verletzte.

Am Pkw entstand nur ein leichter Lackschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Burkardroth

Reh ins Fahrzeug gerannt

Am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 61-jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße

286 von Platz kommend in Fahrtrichtung Waldfenster. Kurz vor Waldfenster

querte ein Reh die Straße und prallte gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Dabei

wurde die Tür leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die

zuständige Jagdpächterin, die zufällig am Unfallort vorbeikam, kümmerte sich um das

flüchtige Reh.

Münnerstadt

Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum vom 12.06.22 bis 16.06.22 wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße in Münnerstadt ein Jugendrad entwendet. Das Rad war in einem Nebengebäude abgestellt, welcher auch verschlossen ist. Es handelt sich bei dem Fahrrad

um ein Mountainbike, 24 Zoll, Marke Bulls, in der Farbe schwarz/rot. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0.

Oerlenbach

Kollision mit Reh

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin die B 286

in Fahrtrichtung Schweinfurt. Kurz vor der Abfahrt nach Oerlenbach erfasste sie ein

die Straße querendes Reh. Während das Reh in ein angrenzendes Feld entkam, entstand

am Pkw ein Schaden von ca. 1500 Euro.

