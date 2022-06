Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 18. Juni 2022

Bad Kissingen

Unfallflucht am Messeparkplatz geklärt

Am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, teilte ein Messebesucher eine Unfallflucht

auf dem Parkplatz in der Kasernenstraße mit. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein

Pkw VW, der auf dem dortigen Messeparkplatz geparkt war, von einem zuerst noch

unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt worden war. Der Schaden wurde

auf ca. 1500 Euro geschätzt. Bei einer Absuche des Parkplatzes hatte der Mitteiler

einen Pkw Dodge festgestellt, der auffällige Spuren am Hinterreifen hatte. Bei einem

Spurenabgleich konnte dann festgestellt werden, dass der Schaden am VW durch

den Pkw Dodge verursacht worden war. Gegen den Fahrer des Dodge Pickups wird

nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Am Freitagabend fiel einer Bad Kissinger Streifenbesatzung ein Fahrradfahrer auf, der

vom Busbahnhof in der Münchner Straße in die Sparkassen-Passage fuhr. Aufgrund

seiner sehr auffälligen Fahrweise wurde er zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da

ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest 1,68 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme

durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 66-jährigen wird nun

wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Am Freitagvormittag, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der B286 zwischen Bad Kissingen

und Oerlenbach zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr zwischen einem Mercedes

Vito und einem vermeintlich weißen Wohnmobil. Der Fahrer des Wohnmobils ist flüchtig.

Der entstandene Sachschaden beim Mercedes Vito beläuft sich auf ca. 450,- Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen,

0971/7149-0, zu melden.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, wollte ein 18-jähriger mit seinem Pkw aus einer

Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Spitzwiese rückwärts ausfahren.

Dabei übersah er den hinter ihm fahrenden Pkw Audi einer 30-jährigen und

stieß mit diesem zusammen. Während am Pkw Audi ein Sachschaden von ca. 3000

Euro entstand, wird der Schaden am Pkw BMW des Verursachers auf ca. 3500 Euro

geschätzt.

Radfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, fuhr eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin in

der Martin-Luther-Straße vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah sie einen von hinten

heranfahrenden Fahrradfahrer. Obwohl der 26-jährige Fahrradfahrer noch nach links

auswich, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Mann leicht am Fuß verletzte.

Am Pkw entstand nur ein leichter Lackschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Burkardroth

Reh ins Fahrzeug gerannt

Am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 61-jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße

286 von Platz kommend in Fahrtrichtung Waldfenster. Kurz vor Waldfenster

querte ein Reh die Straße und prallte gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Dabei

wurde die Tür leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die

zuständige Jagdpächterin, die zufällig am Unfallort vorbeikam, kümmerte sich um das

flüchtige Reh.

Münnerstadt

Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum vom 12.06.22 bis 16.06.22 wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße in Münnerstadt ein Jugendrad entwendet. Das Rad war in einem Nebengebäude abgestellt, welcher auch verschlossen ist. Es handelt sich bei dem Fahrrad

um ein Mountainbike, 24 Zoll, Marke Bulls, in der Farbe schwarz/rot. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0.

Oerlenbach

Kollision mit Reh

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin die B 286

in Fahrtrichtung Schweinfurt. Kurz vor der Abfahrt nach Oerlenbach erfasste sie ein

die Straße querendes Reh. Während das Reh in ein angrenzendes Feld entkam, entstand

am Pkw ein Schaden von ca. 1500 Euro.

