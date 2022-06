Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 12. Juni 2022

Bad Kissingen

Trunkenheit im Verkehr

Samstagnacht erschien der amtsbekannte 21-Jährige bei der PI Bad Kissingen, um sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand von Vorgängen, bei denen er beteiligt ist, zu erkundigen. Es wurde angenommen, dass er als Fußgänger zur Dienststelle gekommen war. Als er nach Verlassen der Dienststelle jedoch mit einem E-Scooter fahrend gesehen wurde, wurde er in der Kasernenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der 21-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Trunkenheit im Verkehr

Samstagnacht ging bei der PI Bad Kissingen die Mitteilung ein, dass eine Pkw-Fahrerin auf der Würzburger Straße in Bad Kissingen Schlangenlinien fahrend unterwegs war. Die Fahrerin eines VW Polo konnte in Münnerstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Nach Sicherstellung des Führerscheins und erfolgter Blutentnahme wurde die Fahrerin wieder entlassen. Auch diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Burkardroth

Motorradfahrerin stürzt beim Anfahren

Am Samstagmittag waren die 57-jährige Fahrerin eines Motorrades, Marke Honda, zusammen mit ihrem Ehemann, ebenfalls mit einem Motorrad, auf einer Tour durch die Rhön unterwegs. Sie befuhren die Staatsstraße 2290 von Burkardroth kommend in Richtung Langenleiten. Hierbei hielten sie in Stangenroth in der Kreuzbergstraße kurz an. Beim Anfahren kam die 57-Jährige ohne Fremdverschulden zu Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Kissingen verbracht. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 150,00 Euro.

Münnerstadt

Wildunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr der 64-jährige Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2445 von Münnerstadt kommend in Richtung Schwarze Pfütze. Etwa 200 Meter vor dem Ortsschild „Schwarze Pfütze“ querte Plötzlich ein Reh vor dem Pkw von links nach rechts die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Reh. Dieses verstarb an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,00 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 12. Juni 2022

Ladendiebstahl

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen - Am Freitagmittag kam es in einer Drogerie in der Sinnaustraße zu einem Ladendiebstahl von Kosmetika. Eine 82jähige Dame stecke die Artikel in ihre Handtasche und passierte so die Kasse ohne zu bezahlen. Allerdings löste dabei der Diebstahlalarm aus und das Vorhaben fiel auf. Gegen die betagte Frau wird nun eine Strafanzeige gestellt. Zudem erhielt sie von der Geschäftsleitung ein längeres Hausverbot.

ohne gültigen Führerschein unterwegs

Oberleichtersbach, Lkrs. Bad Kissingen - Am Samstagmorgen wurde ein rumänischer Staatsbürger mit seinem Pkw in der Hammelburger Straße kontrolliert. Dabei konnte er eine englische Fahrerlaubnis

vorzeigen. Dieser Führerschein war allerdings nach dem Austritt von England aus der europäischen Union nicht mehr gültig zum Fahren eines Autos in der BRD. Die Übergangsfrist zum Umschreiben seines Führerscheines hatte der 37jährige Rumäne ebenfalls nicht eingehalten und er muss nun seine Fahrerlaubnis neu beantragen, um hier wieder fahren zu dürfen. Gegen den Rumänen mit deutschen Wohnsitz wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auto mit Kleber beschädigt

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen - Bereits am Donnerstagmittag wurde in der Sinnaustraße ein weißer Pkw Nissan mit Fuldarer-Kennzeichen das Ziel einer Sachbeschädigung. Nach Angaben des Geschädigten wurde sein geparkter Pkw mit einer klebrigen Flüssigkeit an der rechten Fahrzeugseite übergossen, die sich nicht ohne weiteres beseitigen ließ. Der angerichtete Schaden wird auf 1000,- Euro beziffert. Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09741/6060 bei der Polizei Bad Brückenau zu melden.

2x Trunkenheitsfahrt

Modlos, Lkrs. Bad Kissingen - Am Freitagabend wurden im Bereich von Modlos gleich zwei alkoholisierte Autofahrer festgestellt. Zunächst wurde auf der Kreisstraße nach Dreistelz eine 50jährige Mercedes-Fahrerin mit einem Alko-Wert von knapp unter einer Promille erwischt. Kurz darauf wurde in der Kontrollstelle ein 25jähriger BMW-Fahrer mit einem Alko-Wert von 0,54 Promille gestoppt. Für beide alkoholisierte Fahrzeugführer war die Weiterfahrt beendet und auf sie kommt nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 12. Juni 2022

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Samstag, den 11.06.2022, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße KG 37 an der Einmündung nach Westheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Mazda-Fahrer die KG 37 in Richtung Gewerbegebiet Westheim/Feuerthal. An der Einmündung KG 37 / Elfershausener Straße wollte eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin von Westheim kommend nach links auf die KG 37 einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mazda-Fahrer, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 60-jährigen nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und landete in der Leitplanke. Der Mercedes kam mit einem massiven Frontschaden mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Die Unfallverursacherin musste schwerverletzt mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Der 60-jährige Mazda-Fahrer kam leichtverletzt in eine Klinik nach Schweinfurt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Endlage der verunfallten Fahrzeuge und der auslaufenden Betriebsstoffe musste die KG 37 für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Verkehrssicherungs- u. Lenkungsmaßnahmen übernahm dabei die Freiwillige Feuerwehr aus Westheim. Nach Abschleppung und Fahrbahnreinigung wurde die Strecke schließlich gegen 19:15 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

Verkehrsunfall beim Ausparken

Zu einem Kleinunfall kam es in den Nachmittagsstunden des Samstag auf einem Discounter Parkplatz in Hammelburg. Ein Ford-Fahrer und eine Ford-Fahrerin wollten nach dem Einkaufen aus den Parklücken ausparken. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Ford des 68-jährigen entstand ein Sachschaden der nach vorläufiger Schätzung bei 2.000 Euro liegen dürfte. Der Schaden am Ford der 55-jährigen Unfallgegnerin dürfte ebenfalls bei 2.000 Euro liegen.

Mit Reh kollidiert

In den frühen Morgenstunden des 11.06.2022 kam es auf der Staatsstraße 2290 zwischen Aura a.d. Saale und Euerdorf zu einem Wildunfall mit einem Reh. Die Fahrerin eines Opels erfasste auf halber Strecke das querende Wildtier, wodurch es sofort getötet wurde. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Wagen blieb fahrbereit, so dass die Frau ihre Fahrt anschließend fortsetzen konnte.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 11.06.2022

Diebstahlsicherung schlägt an

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen - Nicht alle Waren bezahlt, hat am Freitagvormittag eine 82-jährige Rentnerin in einem Bad Brückenauer Drogeriemarkt. Nachdem die Dame an der Kasse einen Teil ihrer Waren bezahlt hat, wollte diese den Markt wieder verlassen, ehe die Diebstahlsicherung am Sicherheitsportal akustisch Alarm schlug. Bei einer anschließenden Nachschau in der Handtasche der Dame, konnten diverse Kosmetika mit einem Gesamtwert von 58,17€ aufgefunden werden. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl, wurde der Dame durch den Markt ein Hausverbot für 1 Jahr ausgesprochen.

Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss innerhalb von 12 Minuten

Oberleichtersbach, Lkrs. Bad Kissingen - Am späten Freitagabend konnte durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei der Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes-Benz Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, weswegen die Dame zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholanalyse zur Dienststelle verbracht wurde. Die durchgeführte Messung bestätigte den Anfangsverdacht. Wegen einer Alkoholkonzentration von 0,92 Promille erwartet die Fahrzeugführerin nun ein einmonatiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500€.

Exakt 12 Minuten später konnte an gleicher Örtlichkeit erneut Alkoholgeruch bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden. Auch hier überschritt der 25-jährige BMW-Fahrer bei einem Vortest die Promillegrenze. Die gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse ergab den Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen durch die Polizeibeamten untersagt. Dem Fahrzeugführer droht analog des ersten Falles nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein ähnlich hohes Bußgeld.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 11.06.2022

Bad Kissingen

Diebstahl in einer Diskothek

In einer Bad Kissinger Diskothek stellte das Personal am Samstag gegen ca. 03:00 Uhr fest, dass sich im Raucherbereich ein weiblicher Gast mit einer Wodka Flasche aufhielt. Da dort keine Wodkaflaschen verkauft werden, erfolgte eine Überprüfung des Bestandes. Hierbei wurde festgestellt, dass an einer Bar eine solche Flasche fehlte.

Somit wird davon ausgegangen, dass die Dame die Flasche zuvor aus der Bar entwendet hat.

Nach erfolgter Anzeigenaufnahme erhielt die Frau ein Hausverbot.

Der Wert der Flasche beträgt ca. 100 Euro.

Ermittlungen führt die die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen führte am Freitagabend eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Erhardstraße durch.

Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Er räumte auch einen zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Da sich der Verdacht erhärtete, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es droht ein Bußgeldverfahren.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Bad Kissingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Nissan Kleinwagen.

Gegen ca. 16:10 Uhr befuhr die Nissan Fahrerin die Kapellenstraße in Richtung Hemmerichstraße. Auf Höhe eines Seniorenwohnheims musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende Rollerfahrer übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den Nissan auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Motorroller, als auch der Nissan wurden durch den Unfall beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2600 €.

Die Unfallaufnahme führte die Polizeiinspektion Bad Kissingen durch.

Geldbörse im Supermarkt entwendet

Am Freitag gegen ca. 15:00 Uhr tätigte ein 86 Jähriger seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Hartmannstraße in Bad Kissingen.

Er bemerkte, dass sich jemand hinter seinem Rücken aufhielt. Kurz darauf fehlte seine Geldbörse, die zuvor in seiner Gesäßtasche steckte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und eine Bankkarte, die zügig durch den Geschädigten selbst gesperrt wurde.

Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971 71490 zu melden.

Mit gefälschtem Pass ausgewiesen

Am Freitagmorgen wurde durch eine aufmerksame Mitarbeiterin der Gemeinde Nüdlingen ein offensichtlich gefälschter, rumänischer Ausweis festgestellt. Ein 35 Jähriger wollte seinen Wohnsitz anmelden.

Nach Überprüfung durch die Polizeibeamten erhärtete sich der Verdacht der Fälschung.

Es handelte sich nämlich um einen moldawischen Staatsbürger.

Der offensichtlich gefälschte, rumänische Ausweis wurde sichergestellt. Dem 35 Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Burkardroth

Einbruch in zwei Scheunen

Im Zeitraum vom 06.06.2022 bis 10.06.2022 war in die beiden Scheunen der Aurora-Hütte im Waldgebiet bei Premich eingebrochen worden. Augenscheinlich entstand dabei kein Entwendungsschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 500 €. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Bad Kissingen nach Zeugen dieses Vorfalles. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Rannungen

Wildunfall

Am Samstag gegen ca. 03:00 Uhr befuhr ein Peugeot Fahrer die Kreisstraße 8 von Rannungen Richtung Maßbach. Während der Fahrt kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Peugeot. Das Reh wurde verletzt und musste vor Ort durch die eingesetzten Beamten erlöst werden.

Ob an dem Pkw ein Schaden entstanden ist, muss noch festgestellt werden.

Oerlenbach

Pkw angefahren und geflüchtet

Auf einem Supermarkt Parkplatz „Am Kreisel“ in Oerlenbach parkte eine 42 Jährige am Freitag gegen ca. 05:45 Uhr ihren grauen Skoda.

Als sie später gegen ca. 16:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Lackschaden am hinteren, rechten Kotflügel. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf ca. 1000 €.

Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht und ist unbekannt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingenunter 0971 71490 zu melden.

