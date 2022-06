Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 11.06.2022

Diebstahlsicherung schlägt an

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen - Nicht alle Waren bezahlt, hat am Freitagvormittag eine 82-jährige Rentnerin in einem Bad Brückenauer Drogeriemarkt. Nachdem die Dame an der Kasse einen Teil ihrer Waren bezahlt hat, wollte diese den Markt wieder verlassen, ehe die Diebstahlsicherung am Sicherheitsportal akustisch Alarm schlug. Bei einer anschließenden Nachschau in der Handtasche der Dame, konnten diverse Kosmetika mit einem Gesamtwert von 58,17€ aufgefunden werden. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl, wurde der Dame durch den Markt ein Hausverbot für 1 Jahr ausgesprochen.

Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss innerhalb von 12 Minuten

Oberleichtersbach, Lkrs. Bad Kissingen - Am späten Freitagabend konnte durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei der Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes-Benz Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, weswegen die Dame zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholanalyse zur Dienststelle verbracht wurde. Die durchgeführte Messung bestätigte den Anfangsverdacht. Wegen einer Alkoholkonzentration von 0,92 Promille erwartet die Fahrzeugführerin nun ein einmonatiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500€.

Exakt 12 Minuten später konnte an gleicher Örtlichkeit erneut Alkoholgeruch bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden. Auch hier überschritt der 25-jährige BMW-Fahrer bei einem Vortest die Promillegrenze. Die gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse ergab den Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen durch die Polizeibeamten untersagt. Dem Fahrzeugführer droht analog des ersten Falles nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein ähnlich hohes Bußgeld.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 11.06.2022

Bad Kissingen

Diebstahl in einer Diskothek

In einer Bad Kissinger Diskothek stellte das Personal am Samstag gegen ca. 03:00 Uhr fest, dass sich im Raucherbereich ein weiblicher Gast mit einer Wodka Flasche aufhielt. Da dort keine Wodkaflaschen verkauft werden, erfolgte eine Überprüfung des Bestandes. Hierbei wurde festgestellt, dass an einer Bar eine solche Flasche fehlte.

Somit wird davon ausgegangen, dass die Dame die Flasche zuvor aus der Bar entwendet hat.

Nach erfolgter Anzeigenaufnahme erhielt die Frau ein Hausverbot.

Der Wert der Flasche beträgt ca. 100 Euro.

Ermittlungen führt die die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen führte am Freitagabend eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Erhardstraße durch.

Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Er räumte auch einen zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Da sich der Verdacht erhärtete, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es droht ein Bußgeldverfahren.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Bad Kissingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Nissan Kleinwagen.

Gegen ca. 16:10 Uhr befuhr die Nissan Fahrerin die Kapellenstraße in Richtung Hemmerichstraße. Auf Höhe eines Seniorenwohnheims musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende Rollerfahrer übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den Nissan auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Motorroller, als auch der Nissan wurden durch den Unfall beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2600 €.

Die Unfallaufnahme führte die Polizeiinspektion Bad Kissingen durch.

Geldbörse im Supermarkt entwendet

Am Freitag gegen ca. 15:00 Uhr tätigte ein 86 Jähriger seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Hartmannstraße in Bad Kissingen.

Er bemerkte, dass sich jemand hinter seinem Rücken aufhielt. Kurz darauf fehlte seine Geldbörse, die zuvor in seiner Gesäßtasche steckte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und eine Bankkarte, die zügig durch den Geschädigten selbst gesperrt wurde.

Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971 71490 zu melden.

Mit gefälschtem Pass ausgewiesen

Am Freitagmorgen wurde durch eine aufmerksame Mitarbeiterin der Gemeinde Nüdlingen ein offensichtlich gefälschter, rumänischer Ausweis festgestellt. Ein 35 Jähriger wollte seinen Wohnsitz anmelden.

Nach Überprüfung durch die Polizeibeamten erhärtete sich der Verdacht der Fälschung.

Es handelte sich nämlich um einen moldawischen Staatsbürger.

Der offensichtlich gefälschte, rumänische Ausweis wurde sichergestellt. Dem 35 Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Burkardroth

Einbruch in zwei Scheunen

Im Zeitraum vom 06.06.2022 bis 10.06.2022 war in die beiden Scheunen der Aurora-Hütte im Waldgebiet bei Premich eingebrochen worden. Augenscheinlich entstand dabei kein Entwendungsschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 500 €. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Bad Kissingen nach Zeugen dieses Vorfalles. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Rannungen

Wildunfall

Am Samstag gegen ca. 03:00 Uhr befuhr ein Peugeot Fahrer die Kreisstraße 8 von Rannungen Richtung Maßbach. Während der Fahrt kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Peugeot. Das Reh wurde verletzt und musste vor Ort durch die eingesetzten Beamten erlöst werden.

Ob an dem Pkw ein Schaden entstanden ist, muss noch festgestellt werden.

Oerlenbach

Pkw angefahren und geflüchtet

Auf einem Supermarkt Parkplatz „Am Kreisel“ in Oerlenbach parkte eine 42 Jährige am Freitag gegen ca. 05:45 Uhr ihren grauen Skoda.

Als sie später gegen ca. 16:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Lackschaden am hinteren, rechten Kotflügel. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf ca. 1000 €.

Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht und ist unbekannt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingenunter 0971 71490 zu melden.

