Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 10.07.2022

Bad Kissingen

Gleich 3 mal Geldbeutel gefunden

Im Laufe des Samstagvormittags wurden insgesamt 3 Geldbeutel bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen abgegeben. Die Polizei konnte jeweils die Besitzer ermitteln und wieder an diese ihr Eigentum aushändigen.

Pkw krachen frontal zusammen

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 21-jährige Opelfahrerin die Bundesstraße 286 von Bad Kissingen in Fahrtrichtung Oerlenbach. Die junge Pkw-Fahrerin wurde aufgrund schlechter Ortskenntnisse von der scharfen 180 Gradkurve überrascht und kam auf die Gegenfahrbahn. Der ihr entgegenkommende 61-Jährige Opelfahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen und stieß in den Pkw. Es entstand eine Gesamtschaden von circa 5.000,- Euro. Nachdem die Fahrzeuge von der Fahrbahn geräumt wurden, konnte der Verkehr uneingeschränkt weiterfließen.

Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ein 22-jähriger Fahrradbesitzer staunte nicht schlecht, als er gegen 18:30 Uhr sein zuvor am Vormittag abgestelltes CUBE Radl nicht mehr auffinden konnte. Auch nach einer Absuche am Bahnhofsgelände und dem dortigen Unterstand tauchte dieses nicht auf. Der junge Mann stellte gegen 11:00 Uhr sein Fahrrad ab und versperrte dieses mit einem Kettenschloss und fuhr anschließend mit Zug fort.

Am Samstagabend musste er sein graues Mountainbike bei der Bad Kissinger Polizei als gestohlen melden. Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Fall abgeben kann, meldet sich telefonisch unter 0971-71490.

Bad Bocklet

Wildunfall

Am 09.07.2022 um 21:10 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann von Unterebersbach kommend in Fahrtrichtung Steinach. Ungefähr auf Hälfte der Strecke querten zwei Rehe von links nach rechts die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Tiere wurden durch den Unfall getötet. Der Fahrer und die Beifahrerin des BMW blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 €

Wildunfall

Am 10.07.2022 um ca. 03:45 Uhr fuhr eine Toyota-Fahrerin von Maßbach in Fahrtrichtung Weichtungen. Kurz nach der Ortstafel Maßbach kreuzte ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 2000,- EUR. Die Pkw-Fahrerin verblieb unverletzt.

Pressebericht der PI Hammelburg vom 10.07.2022

Wildunfall mit Reh

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstag gegen 21:30 Uhr befuhr eine 30- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Staatstraße zwischen Hammelburg und Gauaschach. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, am PKW der jungen Frau entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 09.07.2022

Bad Kissingen

Schlangenlinienfahrt mit Fahrrad

Am 08.07.2022 um ca. 15:51 Uhr wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund einer erhöhten Alkoholisierung von ca. 1,1 Promille wurde dem Radfahrer nahe gelegt sein Fahrrad fortan zu schieben, da bei einem Radfahrer die Promillegrenze bei 1,6 Promille liegt.

Kurz darauf konnte der Mann erneut fahrend angetroffen werden und es wurden während der Fahrt alkoholbedingte Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlienen festgestellt.

Der 50-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Sachbeschädigung an Kfz

Am 08.07.2022 um ca. 16:15 Uhr wurde in der Münchner Straße ein Pkw beschädigt. Das Fahrzeug musste an der Örtlichkeit verkehrsbedingt halten. Ein Passant fühlte sich durch den VW Golf beim Queren der Straße behindert. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung trat der 75-jährige Mann mehrfach gegen das Kfz, so dass der Pkw beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Gegen den älteren Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Unfallflucht

Am 09.07.2022, gegen 03:15 Uhr kam es im Haarder Weg in Bad Kissingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen dortigen Stromverteilterkasten und flüchtete anschließend. Am Stromverteiler entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Der unbekannte Pkw muss, aufgrund des Schadenbildes einen größeren Schaden im Frontbereich aufweisen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen. 0971/71490

Unfall

Am 08.07.2022, gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Arnshausen und Oerlenbach ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mercedes Fahrer wollte auf der Strecke einen anderen Pkw überholen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte der Mercedes-Fahrer wieder ein, kam dabei aber auf die Bankette und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Zur weiteren Abklärung über Verletzungen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Bad Bocklet

Radfahrer gestürzt

Am 08.07.2022, gegen 18:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Roth und Reichenbach zu einem Fahrradunfall. Ein 70 Jähriger war auf der Straße mit seinem E-Bike unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache zum Fall. Dabei zog er sich leichtere Kopfverletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Burkardroth

Wildunfall

Am 09.07.2022, gegen 02:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen dem Lauterer Kreisel und Poppenroth ein Wildunfall. Ein BMW-Fahrer kollidierte auf der Strecke mit einem Reh, das nach dem Zusammenstoß weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Münnerstadt

Wildunfall

Am 08.07.2022, gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Münnerstadt und Kleinwenkheim ein Wildunfall. Eine VW-Fahrerin kollidierte auf der Strecke mit einem Reh, welches nach dem Zusammenstoß durch die Polizei erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro

Pressebericht der PI Hammelburg vom 09.07.2022

Unfall mit einem Reh

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmorgen befuhr eine 24-jähriger mit seinem PKW die Staatsstraße zwischen Euerdorf und Aura an der Saale. Kurz nach dem Ortsausgang von Euerdorf kollidierte sein PKW mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Am PKW entstand Sachschaden von 500,-- €. Das Reh überlebte die Kollision nicht.

Verkehrsunfallflucht in Fuchsstadt

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen:

Durch einen bislang noch nicht bekannten Verkehrsteilnehmer wurde am 07.07.2022 in der Industriestraße 6 in Fuchsstadt ein Lichtmast der „Bayernwerk Netz“ beschädigt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Naheliegend ist jedoch die Beschädigung durch einen LKW zur Tageszeit. Darauf lassen die Anstoßhöhe am Lichtmasten und die Tatörtlichkeit schließen. Die Polizei Hammelburg fragt nach Zeugenhinweisen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 09732 906130 erbeten.

Ladendiebstahl in Hammelburg

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Diverse Gegenstände im Wert von 80,-- € erbeuteten am Freitagnachmittag drei Minderjährige in einem Hammelburger Einkaufsgeschäft in der Kissinger Straße. Beim Diebstahl

wurden sie von einem Beschäftigten beobachtet. Dieser informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige. Einer der Täter ist mit vierzehn Jahren strafmündig. Nach Durchführung der vor Ort notwendigen Ermittlungen wurden die drei Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ramsthal, Lkr. Bad Kissingen: Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 04.07 bis 05.07.2022 der Geräteschuppen am Tennisplatz in Ramsthal durch Graffiti beschädigt. Unbekannte Täter sprühten den

Schriftzug „SWAG“ auf den Gerätschuppen. Die Schadenshöhe wird auf 50 - 80 € geschätzt. Auch hier bittet die Polizei Hammelburg um sachdienliche Hinweise.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 09.07.2022

Unfallflucht

Am 06.07.2022 wurde im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr ein weißer Pkw Skoda, welcher in der Kirchgasse in Bad Brückenau abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Es entstand Sachschaden am Kotflügel hinten links in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher und etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bad Brückenau zu melden.

Leichtverletzt nach Rollersturz

Am 08.07.2022 befuhr ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Fulda mit seinem 125ccm Motorroller der Marke Honda die Staatsstraße 2790 von Motten in Richtung Kothen. Aus Unachtsamkeit kam der 72-Jährige mit seinem Motorroller zuerst ins Straßenbankett. In Folge dessen stürzte er. Hierbei erlitt der 72-Jährige glücklicherweise nur Schürfwunden an seinen Händen und im Gesicht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Tornetze zerschnitten

Im Zeitraum vom 07.07.2022, 22:30 Uhr bis 08.07.2022, 16:45 Uhr zerschnitt bislang unbekannter Täter fünf Fußballtornetze auf dem Vereinsgelände des in Motten ansässigen Fußballvereins. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweis hierzu bitte an die PI Bad Brückenau.

