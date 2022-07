Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 3. Juli 2022

Bad Kissingen

Kuvert mit Bargeld aufgefunden

Am Samstagmittag meldete sich ein Anwohner des Rosenviertels bei der PI Bad Kissingen und teilte den Fund eines beschrifteten Kuverts mit. In dem Briefkuvert befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld. Spät am Abend meldete sich dann auch der Verlierer, der Dank des ehrlichen Finders sein Geld am Montag wieder abholen kann.

Münnerstadt

Fahrraddieb gestellt

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, stellte eine 63-jährige Frau ihr Fahrrad an einem Verbrauchermarkt in Münnerstadt ab und verschloss dieses. Nach dem Einkaufen stelle sie dann fest, dass ihr Fahrrad im Wert von 1000 Euro entwendet wurde. Die 63-Jährige teilte den Diebstahl den Mitarbeitern des Marktes mit, die daraufhin sofort die Polizei informierten und die Videoaufzeichnungen sichteten. Aufgrund der schnellen Reaktion des Mitarbeiters, der Videoaufzeichnungen und einer Zeugin, die den Mann in Richtung Bad Neustadt hatte wegfahren sehen, konnte der 37-jährige Täter kurz darauf in einem Bad Neustädter Ortsteil angetroffen und festgenommen werden. Der 37-jährige, amtsbekannte Mann räumte den Diebstahl ein und entschuldigte sich bei der 63-jährigen, als diese ihr Fahrrad wieder abholte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige dann wieder entlassen. Er muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Maßbach

Wildunfall

Am Samstagvormittag befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Pkw, VW Beetle, die KG2 von Maßbach kommend in Richtung Volkershausen. Bei Kilometer 1,650 querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn vor dem Pkw. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Reh. Dieses flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in das angrenzende Waldgebiet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00 Euro.

Reh erfasst

Zu einem weiteren Wildunfall kam es gegen 14.25 Uhr, als eine 55-jährige VW-Fahrerin die Ortsverbindungsstraße von Thundorf nach Weichtungen befuhr. Kurz vor Weichtungen erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Am Pkw wurde die Stoßstange vorne leicht beschädigt, ca. 500 Euro. Das Reh konnte entkommen, weshalb der Jagdpächter zur Nachsuche informiert wurde.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 3. Juli 2022

Traktor aus Scheune entwendet

Bad Brückenau, Schondra, Lkr. Bad Kissingen

Freitagnacht wurde an einer Scheune in Schondra ein Traktor entwendet und auf einer Wiese mehrere Kilometer entfernt bei Schönderling hinter einer Hecke abgestellt. Beim Wegfahren beschädigte der unbekannte Täter zudem das Hoftor der Scheune. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,-- Euro. In diesem Fall sind noch weiterführende Ermittlungen des polizeilichen Sachbearbeiters erforderlich. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Brückenau und bittet hier um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Aus Grundstücksausfahrt gefahren und nicht aufgepasst

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Samstagabend fuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw Renault aus ihrem Grundstück in den fließenden Verkehr ein. Aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei einen vorfahrtsberechtigten Pkw Audi und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. Zum Austausch der Personalien und der anschließenden Schadensregulierung wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau hinzugerufen. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-- Euro.

Betrunkener Autofahrer

Bad Brückenau, Schondra, Schönderlin, Lkr. Bad Kissingen

Bei einer Samstagvormittag durchgeführten Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau Alkoholgeruch bei einem 35-jährigen Autofahrer fest. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über einem Promille. Der Verkehrsteilnehmer musste seinen Pkw stehen lassen und mit zur Polizeidienststelle kommen. Dort wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Vergehens Trunkenheit im Verkehr.

Auseinandersetzung mit Motorradfahrer

Bad Brückenau, Motten, Lkr. Bad Kissingen

Zu einer Auseinandersetzung mit einem Motorradfahrer kam es am Samstagabend in Motten auf der Staatsstraße 2790. Nach ersten Befragungen der Streifenbesatzung befuhr der Motorradfahrer offenbar mehrmals die kurvenreiche Strecke zwischen Motten und Kothen. Hierbei wurde der Kradfahrer von einem Anwohner aus Motten angesprochen und zur Rede gestellt. Bei dem anschließenden hitzigen Gespräch vielen dann vom Motorradfahrer beleidigende unschöne Worte, die zur Anzeige gebracht wurden. Der Kradfahrer setzte daraufhin seine Fahrt ohne Angaben seiner Personalien fort. Von der hinzugerufenen Polizeistreife wurden Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen. Der Motorradfahrer konnte an seiner Wohnadresse angetroffen, zur Rede gestellt und die Personalien erhoben werden. Damit der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden kann, werden vom Sachbearbeiter auch hier Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Brückenau unter der Rufnummer 09741/606-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 3. Juli 2022

Kanaldeckel ausgehoben - Marihuana mitgeführt

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen - Am späten Samstagabend streifte eine Gruppe von Jugendlichen durch die Fuchsstädter Straßen. Hierbei erlaubte sich einer der Mitglieder den schlechten Scherz und hob mehrere Kanaldeckel aus dem Boden. Ein 23-jähriger Mann bemerkte dies glücklicherweise rechtzeitig, bevor er mit seinem Mercedes in ein so entstandenes Loch fuhr. Zusätzlich wurden diverse Leitpfosten im Bereich durch den Mann aus dem Boden gehoben. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle der Jugendlichen fanden die Beamten bei einem 14-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Dieses wurde sichergestellt und der Knabe seinen Eltern übergeben.

Joint mitgeführt

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen - Im Rahmen der Streifenfahrt fuhren die Beamten am Samstagabend an einem 16-jährigen Jugendlichen vorbei, welcher beim Erblicken des Streifenwagens einen Gegenstand fallen ließ. Dieser Gegenstand stellte sich bei der erfolgten Kontrolle als Joint heraus, welcher anschließend durch die Beamten sichergestellt wurde. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wildunfall

Wartmannsroth, OT Neuwirtshaus, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagabend befuhr ein 60-jähriger BMW-Fahrer die Staatsstraße von Bad Brückenau in Richtung Hammelburg. Kurz vor der Ortschaft Neuwirtshaus querte ein Hase die Fahrbahn, welcher vom Pkw des Mannes erfasst und getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 2. Juli 2022

Bad Kissingen

Körperverletzung

Samstagnacht, gegen 04.00 Uhr, gerieten zwei Gruppen aus mehrheitlich heranwachsenden alkoholisierten Personen in der Würzburger Straße in eine zuerst verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge eskalierte die Situation und zwei Täter, 21 Jahre und 19 Jahre alt, schlugen mit Fäusten drei Personen der anderen Gruppe ins Gesicht. Die drei Geschädigten im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten hierdurch jeweils leichte Verletzungen im Kopfbereich. Zwei verletzte Personen wurden zur ärztlichen Behandlung mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Kissingen verbracht. Gegen die beiden Täter wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Burkardroth

Wildunfall

Freitagabend befuhr die 63-jährige Fahrerin eines Pkw, VW Golf, die KG34 von Katzenbach kommend in Richtung Oehrberg. Bei Kilometer 7.250 querte plötzlich von rechts kommend ein Rehkitz die Fahrbahn vor der Pkw-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Reh. Das Reh wurde von einem Jäger erlöst. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Nüdlingen

Diebstahl aus Werkstatt

Am 25.06.2022, im Zeitraum von 15.30 bis 18.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens am Ortsrand von Nüdlingen mehrere hochwertige motorbetriebene Werkzeuge. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 2020,00 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Nüdlingen. Ein Skoda-Fahrer fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit, bei nasser Fahrbahn, die Haardstraße von Haard kommend in Richtung Nüdlingen. In der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden VW-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall leicht beschädigt. Die Beifahrerin des VW-Fahrers wurde, erlitt leichte Verletzungen und kam mittels Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

